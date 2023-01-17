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Четыре камеры в Нижнем Новгороде начнут фиксировать выезд грузовиков на левую полосу

С 18 января четыре дорожные камеры в Нижнем Новгороде начнут фиксировать выезд грузового транспорта на крайнюю левую полосу, сообщили в Центре развития транспортных систем региона.

Камеры установлены:

  • на улице Удмуртской у дома №67;
  • на улице Кузбасской у дома №7Б;
  • на улице Ларина у дома №1;
  • на проспекте Ленина у дома №54А.

Правила дорожного движения запрещают грузовым автомобилям с максимальной массой более 2,5 т занимать левую полосу на дорогах, где более трех полос, за исключением поворота налево или разворота. Штраф за нарушение этого требования составляет 1,5 тыс. руб.

Анастасия Еремина

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