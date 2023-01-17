Renault и Geely готовят проект по производству двигателей с участием Saudi Aramco

Французская Renault SA и китайская Geely Automobile оформляют соглашение с Saudi Aramco, по условиям которого саудовский производитель нефти станет инвестором и партнером в проекте по разработке и производству бензиновых двигателей и гибридных технологий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на три осведомленных источника.

В рамках соглашения Saudi Aramco получит до 20% в СП Geely-Renault, которое будет заниматься разработкой технологий производства двигателей. СП будет учреждено в нынешнем году и, как планируется, сможет выпускать более 5 млн «двигателей с низким уровнем выбросов, гибридных двигателей, а также коробок передач». С учетом доли Saudi Aramco французская и китайская компании получат в СП по 40%. Финансовые условия сделки с Saudi Aramco пока не раскрываются. Между тем эта сделка должна еще получить одобрение советов директоров Renault и Geely. В ближайшие недели стороны соглашения должны представить официальное письмо о намерениях и запустить процесс согласования. Компании не ответили на запросы Reuters с просьбой о комментариях.

Алена Миклашевская