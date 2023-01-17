СМИ: задержаны начальник УКС Башкирии и директор «Медтехники»

Сегодня были задержаны начальник ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» (УКС) Инна Иксанова и директор ООО «Медтехника» Рустам Аминев, в компании прошли обыски. Об этом со ссылкой на источники сообщил портал «Пруфы». По данным портала, госпожа Иксанова была задержана в собственном доме сотрудниками ФСБ.

В УКС информацию комментировать отказались, перенаправив в пресс-службу минстроя Башкирии, где сообщили, что информацию о задержании узнали из СМИ, в самом минстрое никаких действий со стороны правоохранительных органов не было. В приемной «Медтехники» «Ъ-Уфа» информацию о задержании и обысках опровергли, сообщив, что Рустам Аминев находится в рабочей командировке.

Как стало известно «Ъ-Уфа», задержания могут связаны с закупкой УКС в 2021 году контрафактных и запрещенных к использованию приказами Росздравнадзора аппаратов УЗИ для дооснащения больниц в Уфе, Баймаке, Большеустьикинске и Месягутово. Данный факт был заранее известен должностным лицам УКС, тем не менее заказ был принят и оплачен. Оборудование было закуплено у аффилированного с «Медтехникой» ООО «Медлэнд».

Влада Шипилова

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