«Честный знак» назвал Магаданскую область и Камчатский край самыми курящими регионами

В 2022 году больше всего сигарет купили жители Магаданской области. Там на 1 тыс. жителей пришлось 132,7 тыс. пачек табачных изделий, подсчитала национальная система маркировки товаров «Честный знак». На втором месте — Камчатский край (118,9 тыс. упаковок).

В топ-10 также вошли Нижегородская (118 тыс.) и Сахалинская области (108,1 тыс.), Ямало-Ненецкий автономный округ (102,3 тыс.), Коми (95,7 тыс.), Мурманская область (93,6 тыс.), Карелия (92,3 тыс.), Ненецкий автономный округ (86,2 тыс.), Санкт-Петербург (82,3 тыс.).

В Магаданской области папиросы покупали чаще, чем в других регионах (707,1 пачки на 1 тыс. взрослых жителей). У жителей Москвы наиболее популярны сигары (27,6 упаковки на 1 тыс.), в Крыму — сигариллы (4,6 тыс. пачек), в Санкт-Петербурге — табак для кальяна (834,7 упаковки).

В Белгородской области наиболее популярны бестабачные смеси для кальянов. Жители Санкт-Петербурга чаще других покупают курительный табак. Трубки больше всего курят в Москве — за год жители столицы приобрели в среднем 13,1 пачки трубочного табака на 1 тыс. жителей. Жевательный табак наиболее популярен в Тюменской области.

Исследование основано на данных «Честного знака» и информации Росстата. Результаты приводит РБК.

Июльский опрос ВЦИОМа показал, что доля курящих в России постепенно снижается. Одновременно среди курильщиков сокращается и число тех, кто хотел бы отказаться от этой вредной привычки. Как считают эксперты, снижение мотивации бросить курить может быть связано с исчерпанием эффективности действующих в стране мер по борьбе с курением.

Лаура Кеффер