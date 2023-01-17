«Запад пока не определился со своей стратегией по Украине»

Евросоюз 17 января выделит Украине €3 млрд финансовой помощи. Это будет первый транш Брюсселя в новом году. Всего в 2023-м ЕС планирует направить Киеву около €18 млрд. Кроме того, Европа намерена продолжить военную поддержку Украины: Франция, Польша и Великобритания уже готовы выделить на эти цели танки. В Лондоне ранее заявили, что отправят в зону военных действий еще и бронемашины. 20 января страны НАТО должны обсудить военную помощь в очном формате. Обозреватель “Ъ” Максим Юсин считает, что члены альянса могут и не достигнуть согласия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В пятницу, 20 января, на американской базе Рамштайн в Германии состоится очередная встреча, на которой западные союзники будут обсуждать, какую еще помощь они могут оказать Киеву в конфликте с Москвой. С одной стороны, нельзя не заметить, что в последние недели в этом отношении произошли существенные сдвиги, причем качественные. Если раньше тема поставок танков западного производства была своего рода табу, то сейчас одна страна за другой заявляет о готовности сделать этот шаг, столь долгожданный для киевских властей.

Застрельщиком, к удивлению многих, выступила Франция: Париж сообщил о планах поставить Украине легкие колесные танки. И хотя речь идет о старых машинах, которые использовались главным образом в Африке и Афганистане и уже сняты с производства, прецедент был создан. Вслед за французами об отправке на Украину танков (только уже не колесных, а полноценных, гусеничных) объявили Лондон и Варшава. Одновременно усилилось давление на Берлин, однако канцлер Олаф Шольц пока держит удар и отказывается от поставок Киеву танков Leopard 2 немецкого производства.

В то же время надо признать, что пока западные поставки носят символический характер. Британцы готовы отправить Киеву лишь 14 танков Challenger, поляки — примерно столько же. Что касается главного западного игрока, Соединенных Штатов, то они пока взяли паузу. И, несмотря на просьбы команды Владимира Зеленского, не спешат поставлять на Украину ни свои тяжелые танки Abrams, ни ракетные системы, способные наносить удары вглубь российской территории, ни тем более боевую авиацию.

Военные поставки Украине строго дозированы, и те вооружения, которые теоретически могли бы переломить ход боевых действий в пользу Киева, он по-прежнему не получает. Почему так происходит, западные лидеры открыто не говорят. Но если уметь читать между строк, то из некоторых выступлений официальных лиц и из некоторых публикаций в СМИ, отражающих точку зрения партии и правительства, это можно понять.

Причины две. Во-первых, слишком явно вписываясь за Украину, Запад боится спровоцировать Москву, создать у нее впечатление, что блок НАТО уже полноценно вступил в войну. А создать такое впечатление у ядерной сверхдержавы, как бы ни возмущала политика ее властей, весьма опасно. В недавней передовой статье французская Le Monde, которая зачастую выступает как официоз, отражающий позицию Елисейского дворца, предупреждала: очень важно, помогая Украине, не довести дело до открытого военного столкновения с Россией.

Вторая причина сдержанности западных политиков — неготовность идти до конца в реализации лозунга «победа Украины и мир на украинских условиях». На словах, конечно, от него не отказываются. Но на деле, как свидетельствуют мои недавние беседы с западными дипломатами и политологами, максималистские требования Киева, его нежелание умерить аппетиты у многих на Западе вызывают настороженность.

Если вывести за скобки поляков, прибалтов и других извечных исторических оппонентов Москвы, призывы к распаду «российской империи», к ее деколонизации, ликвидации далеко не у всех находят отклик. Тех, кто способен отвлечься от сиюминутных эмоций и заглянуть в завтрашний, а еще лучше в послезавтрашний день, пугает перспектива возникновения на месте Российской Федерации территории хаоса, к тому же напичканной ядерными ракетами.

Правда, эмоциональный фон на Западе сейчас такой, что публично делать подобные заявления едва ли решится кто-либо из действующих европейских или американских политиков.

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