Пермские предприятия построят корпуса для производства нового двигателя

АО «ОДК — Пермские моторы» и АО «ОДК-Авиадвигатель» получили разрешения на строительство зданий, которые будут задействованы в производстве перспективного двигателя ПД-35. Как следует из документов, «ОДК-ПМ» построит механический корпус для производства опытной партии двигателя этого типа. Он разместится на существующей производственной площадке предприятия. АО «ОДК-Авиадвигатель», в свою очередь, намерено возвести корпус для хранения легкогабаритной оснастки, а также деталей и составных единиц ПД-35.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Пермского края Фото: правительство Пермского края

ПД-35 разрабатывается АО «ОДК-Авиадвигатель» для российско-китайского самолета CR929. Работа по созданию двигателя находится в стадии научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Затраты на разработку ПД-35 оценивали в $3 млрд. Планируется, что серийное производство изделий будет освоено «ОДК — Пермские моторы». В конце прошлого года заместитель гендиректора ОДК Александр Иноземцев заявил, что сроки разработки двигателя сдвигаются «на пару лет».