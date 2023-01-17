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Коммерсантъ FM
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12,8 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 февраля 2023 года, сообщил вчера Минфин. Это на $3,9 ниже действующей январской ставки в $16,7. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 декабря по 14 января в $46,82 за баррель, что на $10,67 ниже показателя предыдущего периода ($57,49 за баррель). Месяцем ранее еще более значительное сокращение размера пошлины (на $26,6) объяснялось не только падением цены Urals, но и вступлением в силу завершающего этапа налогового маневра в нефтяной отрасли (поэтапное повышение ставок НДПИ в обмен на снижение пошлин на вывозимую нефть).

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