Только смерть разлучит их

В ноябре 2022 года в Татарстане продолжился резкий рост количества желающих оформить брак. Как отчитался Росстат, семейные союзы в республике заключили 2,5 тыс. пар. Это почти вдвое больше, чем в ноябре предыдущего года. Такая тенденция наблюдается с начала объявления частичной мобилизации в РФ. Браки заключаются, чтобы жены мобилизованных могли получить социальные выплаты, а в случае смерти военнослужащего — оформить наследство, говорят эксперты. Они напоминают, что в отчетный месяц большинство мобилизованных оставались в Татарстане и проходили учения в пунктах сборов. Вместе с тем зимой, как ожидается, количество браков в республике вернется на уровень прошлых лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно данным Росстата, в Татарстане в ноябре 2022 года было зарегистрировано 2496 браков. Это на 89,8% больше, чем за аналогичный месяц предыдущего года. Тогда было заключено 1315 браков.

Также за отчетный период выросло число разводов. В ноябре прошлого года их количество достигло 1304. Годом ранее было зарегистрировано 1089 разводов. Рост составил 19,7%.

Такая динамика наблюдается в Татарстане с сентября, когда была объявлена частичная мобилизация в России для участия в спецоперации на Украине. За первый месяц осени число браков увеличилось на 14% (до 3,53 тыс.). В октябре — на 58% (до 3,1 тыс.). При этом, например, в августе загсы, наоборот, фиксировали снижение количества браков почти на 5%.

Примерно то же самое наблюдается в целом по стране. В сентябре число браков в РФ выросло на 29,7% (до 133 тыс.). В октябре рост составил 53,9% (до 127,3 тыс.), в ноябре — 75,8% (до 105,7 тыс.). Среди регионов Приволжского федерального округа в ноябре наибольшее увеличение количества браков зафиксировано в Мордовии — в 2,4 раза. В Чувашии рост составил 2,1 раза, в Марий Эл — 1,6 раза.

Всего за 11 месяцев в России было зарегистрировано 974,4 тыс. браков, что больше на 13,3%, чем за такой же период 2021 года. В Татарстане в январе–ноябре 2022 года заключили 25,5 тыс. браков — увеличение на 11,4%. То есть в прошлом году брачные союзы дополнительно заключили 2,6 тыс. пар.

Напомним, мобилизованные имеют право заключить брак в день обращения в загс. «Военнослужащему, желающему вступить в брак, необходимо написать заявление своему командиру, получить справку о мобилизации и оформить увольнительную. После он может с будущей супругой прибыть в отдел ЗАГС и заключить брак в тот же день в порядке исключения в связи с мобилизацией»,— объясняла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

В Набережных Челнах с начала частичной мобилизации к середине ноября вступили в брак 118 пар, сообщало местное управление ЗАГС. «Для любви, поверьте, в жизни нет преград. Для любви достаточно желания»,— отмечала глава управления Равиля Зарипова. По ее словам, осенью «традиционно количество браков уменьшается», но в 2022 году наблюдается всплеск. «Основную долю составили пары, у которых есть общие дети, и те, где жених получил мобилизационный лист»,— указывала госпожа Зарипова.

В Казани к началу ноября зарегистрировали брак 318 мобилизованных. Однако среди них оказались не только казанцы, но и 105 жителей Башкирии, поскольку призванные на спецоперацию из этой республики размещались на сборных пунктах Татарстана. Также сообщалось, что в небольшом Алексеевском районе (здесь живут менее 25 тыс. человек) в ноябре в срочном порядке женились 22 человека.

В Татарстане, как и в других регионах РФ, действуют льготы для членов семей мобилизованных. В частности, установлена единовременная выплата 20 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребенка призванного на военную службу. В Казани организованы бесплатные посещения детьми мобилизованных детских садов, двухразовое горячее питание в школах и проезд в общественном транспорте, посещение культурных и спортивных учреждений. Семье военнослужащего положена выплата в случае его смерти (установлена на федеральном уровне в размере 5 млн руб., выплачивается, если страховой случай наступил в результате военных действий).

«В ноябре мобилизованные в значительном количестве остались на территории Татарстана: в Kazan Expo и в палаточном лагере танкового училища. Учения были в самом разгаре. Оправлять мобилизованных в зону спецоперации стали чуть позже»,— объясняет казанский политолог Сергей Сергеев. Он считает, что рост числа браков — «продолжение октябрьского тренда». «Я не вижу других причин для столь резкого роста числа браков, кроме как побочного эффекта частичной мобилизации»,— говорит он.

Господин Сергеев добавляет, что причины заключения браков остались те же: чтобы жены мобилизованных могли получить социальные выплаты, а в случае смерти военнослужащего — оформить наследство. Политолог предполагает, что в декабре и в январе количество браков в Татарстане снизится примерно до уровня прошлых лет.

Кирилл Антонов