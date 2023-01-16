Депутаты борются за зелень

Депутаты гордумы Ульяновска намерены разобраться с проблемой незаконной вырубки зеленых насаждений в областном центре. Как показал проведенный ими анализ, обращения граждан по фактам незаконной вырубки деревьев в Ульяновске фактически игнорируются администрацией города, а полиция отказывает гражданам в возбуждении уголовных дел. Такая ситуация, по мнению депутатов, ведет к росту экологических преступлений, и чтобы остановить негативный процесс, необходимо наладить взаимодействие мэрии с общественностью и полицией. В УМВД готовы обсудить проблему, но отмечают, что выяснение обстоятельств незаконной вырубки зеленых насаждений «требует более эффективного взаимодействия со стороны администрации города». Эксперты не уверены, что подобное взаимодействие удастся наладить без упорства со стороны депутатского корпуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

В среду комитет по ЖКХ и благоустройству гордумы Ульяновска на своем заседании намерен обсудить проблему незаконного сноса зеленых насаждений в областном центре и взаимодействия в этой сфере между мэрией, полицией и общественностью. На заседание комитета приглашены и.о. руководителя управления по охране окружающей среды (УООС) администрации Ульяновска, а также представители отделов МВД по районам города.

С инициативой выступил зампред гордумы Денис Седов, который, по его словам, проанализировал обращения горожан и общественности о незаконном сносе зеленых насаждений и пришел к выводу, что из-за отсутствия должной реакции чиновников и взаимодействия в этой сфере между мэрией и полицией ни один случай незаконной вырубки зеленых насаждений не получил должной оценки, ни одного уголовного дела не было возбуждено.

«За 2022 год было 12 обращений горожан в полицию о незаконной вырубке зеленых насаждений по разным районам из тех, о которых стало известно депутатам. Анализ показал, что ни одного уголовного дела возбуждено не было. Гражданам полиция отвечала, что да, факт незаконной вырубки есть, но не можем определить место вырубки и ущерб, в связи с чем отказываем в возбуждении уголовного дела»,— сказал господин Седов, добавив, что полиция «формально, видимо, права». По словам депутата, в большинстве из этих случаев УООС было в курсе ситуации, однако ни от мэрии, ни от управления как от потерпевшей стороны в полицию никакие документы не подавались, «не было ни заявлений от потерпевшей стороны, ни даже актов об оценке ущерба». «Если бы управление по охране окружающей среды направляло в полицию заявления с актами оценки ущерба, то и у полиции не было бы оснований для отказа в возбуждении уголовного дела. Но получается, что наша администрация в лице управления ничего не делает и даже не шевелится. Хотя, конечно, и полиция могла бы, реагируя на заявления граждан, сама запросить у мэрии необходимые документы. Но, видимо, никому эта волокита не нужна, никто не хочет этим заниматься»,— сказал депутат, заметив, что «отсутствие возбужденных уголовных дел за незаконную вырубку зеленых насаждений ведет к росту подобных случаев».

Денис Седов намерен предложить мэрии и полиции подписать соглашение о подготовке «регламента взаимодействия» и готов лично помочь им написать основу такого ­регламента.

Экозащитница, основатель «Правового экологического сопротивления» Наталия Лазарева подтвердила, что от нее в минувшем году было направлено «около десятка» обращений в полицию по поводу незаконной вырубки зеленых насаждений, «по всем случаям из полиции были получены отказы в возбуждении уголовного дела», «причем были и ответы, что „самого факта незаконной вырубки нет“». По словам госпожи Лазаревой, от управления по охране окружающей среды на ее сообщения вообще не поступило «никакой реакции, даже ответов не было». «Управлением по охране окружающей среды по моим заявлениям ущерб не устанавливался, документы в полицию не направлялись, хотя сам факт вырубки деревьев был зафиксирован»,— сказала экозащитница, заметив, что были случаи (о которых сообщал «Ъ»), когда УООС просто вставало на сторону застройщика, заинтересованного в незаконном сносе деревьев.

Выяснить позицию УООС, а также узнать, сколько раз за минувший год управление обращалось в полицию с просьбой возбудить уголовное дело за незаконную вырубку деревьев, не удалось. Исполняющая обязанности руководителя управления Евгения Головина от комментариев отказалась. На запрос «Ъ» пресс-служба администрации Ульяновска не ­ответила.

В УМВД «Ъ» ответили, что готовы обсудить проблематику, уточнив, что выяснение обстоятельств незаконной вырубки зеленых насаждений «требует более эффективного взаимодействия со стороны администрации города».

Источник «Ъ», близкий к правоохранительным органам и знакомый с ситуацией, пояснил, что «проблемы, связанные с невозбуждением уголовных дел, возникают по причине отсутствия необходимой документации на сами зеленые насаждения». «Когда что-то у кого-то украли, потерпевший нам предоставляет документы на владение этим, и тогда возбуждается дело. И администрация должна нам направить заявление как собственник, а к нему приложить соответствующие подтверждения»,— пояснил собеседник.

Советник губернатора по вопросам экологии, эксперт и член совета Общественной палаты Ульяновской области Лев Левитас считает, что полиция «недорабатывает», и если есть заявление о незаконной вырубке зеленых насаждений, то полиция должна возбуждать уголовное дело, потому что «однозначно, любой клочок земли Ульяновска имеет собственника — это или муниципалитет, или регион». «Но, видимо, полиция не торопится это делать, потому что если браться за эти случаи, будет нехорошая статистика нераскрытых уголовных дел». В то же время господин Левитас обратил внимание на случаи, когда «незаконная», на его взгляд, вырубка «прикрыта разрешениями на вырубку со стороны мэрии». Он не уверен в том, что удастся наладить взаимодействие между администрацией города, полицией и общественностью, заметив, что «депутаты не прочь попиариться», но «уйдут в тень, как только почувствуют сопротивление исполнительной власти».

Сергей Титов, Ульяновск