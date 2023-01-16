Прокуратура утвердила обвинение для членов ОПГ

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемого лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина и жителя Оренбурга Василия Саввона. В зависимости от роли и степени участия в преступлениях их обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. По версии силовиков, Сергей Корчагин организовал убийство трех криминальных авторитетов, а также покушение на убийство еще семи человек. Василий Саввон в составе ОПГ «совершил убийство и покушение на убийство четырех человек», считают силовики. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 12,5 млн руб. Уголовное дело направят в Оренбургский областной суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оренбургский областной суд рассмотрит уголовное дело преступной группировки Орска

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Оренбургский областной суд рассмотрит уголовное дело преступной группировки Орска

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Прокуратура Оренбургской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предполагаемого лидера ОПГ из Орска Сергея Корчагина и жителя Оренбурга Василия Саввона. В зависимости от роли и степени участия им инкриминируются ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), сообщает прокуратура региона.

По данным следствия, с 1993 по 2021 год Сергей Корчагин занимал «высшее положение в преступной иерархии, имея высший криминальный статус» в Оренбургской области. Он «назначал „смотрящих“, в том числе среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области», считают право­охранители.

По версии силовиков, с апреля 2000 года по июль 2008-го предполагаемый лидер ОПГ организовал убийство трех криминальных авторитетов, а также покушение на убийство еще семи человек. Это произошло из-за конфликтов, связанных с разделом сфер влияния в уголовно-преступной среде. Так, в мае 2000 года, по данным СУ СКР по Оренбургской области, Сергей Корчагин заказал убийство криминального авторитета из Орска по прозвищу Абхазец. Данный эпизод преступления был вменен ему в августе минувшего года.

Сергей Корчагин был задержан во время спецоперации в подмосковном аэропорту в декабре 2021 года. Тогда же силовики задержали двоих его предполагаемых сообщников в Орске. Им вменили организацию убийств криминальных авторитетов Оренбуржья при переделе «сфер влияния» в 2005–2008 годах. Следователи выяснили, что предполагаемые преступники с автоматическим оружием и взрывными устройствами совершили три покушения. В результате два человека погибли и двое пострадали. Эти преступления оставались нераскрытыми более 15 лет.

Так, ночью 25 октября 2005 года в Орске исполнитель преступления выстрелил около 20 раз из автомата Калашникова АК74 в двоих находящихся в автомобиле мужчин. В итоге один из них умер, второго, получившего шесть ранений, спасли врачи. Еще одно убийство жителя Орска предполагаемый лидер ОПГ организовал в июне 2006 года. В районе автодрома в поселке Мясокомбинат исполнители преступления установили взрывное устройство и привели его в действие в момент движения автомобиля жертвы. Однако потерпевший остался жив — машина была бронированная. В июле 2008го киллер убил жителя Орска, выстрелив из короткоствольного огнестрельного оружия. Преступление было совершено на лестничном марше в подъезде дома жертвы.

Предполагаемый лидер ОПГ также «незаконно приобрел и хранил по месту своего проживания огнестрельное оружие — пистолет-пулемет „Скорпион“», установило следствие.

Второй обвиняемый, Василий Саввон, в период с 2005 по 2006 год в составе организованной группы Сергея Корчагина «совершил убийство и покушение на убийство четырех человек», считают силовики. На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 12,5 млн руб. Уголовное дело направят в Оренбургский областной суд.

Следователи установили, что Сергей Корчагин является уроженцем Новотроицка. В криминальной среде известен под кличкой Корчага. В полиции считают, что он с 2008 года был «смотрящим» Оренбуржья: назначал членов криминального сообщества на неформальные должности в Орске, Новотроицке, Гае, Бузулуке и исправительных учреждениях ФСИН Оренбургской области для контроля за соблюдением «воровских традиций», отвечал за «общак» и разрешал споры. Ранее в региональном УМВД сообщали, что криминальное сообщество под его руководством курировало незаконный оборот оружия, наркотиков, занималось «вымогательствами, „крышеванием“ бизнеса, мошенничествами в финансовокредитной сфере и другими видами криминальной деятельности».

В прокуратуре Оренбургской области сообщают, что в 2022 году в регионе ликвидирована деятельность 28 организованных групп и двух преступных сообществ, к уголовной ответственности привлечено 204 человека. В минувшем году было рассмотрено 17 уголовных дел в отношении 62 лиц, совершивших преступления в составе ОПГ. В судах находится 19 таких дел в отношении 142 ­обвиняемых.

Осужденных за преступления в составе организованных групп приговаривали к лишению свободы на срок от двух до 15 лет. В отношении двух лиц назначили дополнительное наказание в виде ограничения свободы. Еще 28 осужденных дополнительно штрафовали в размере от 25 тыс. до 800 тыс. руб. Всего размер преступного дохода по расследованным в 2022 году уголовным делам превысил 1 млрд руб., уточняют в прокуратуре.

Ани Айвазян