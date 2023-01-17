По бюджетному счету

Администрация Краснодара не смогла добиться возврата 395 млн руб. субсидии, ранее выплаченной ООО «Новер» на завершение строительства ЖК «Валентина» и «Южный». По мнению мэрии, застройщик получил субсидию, не имея на то оснований, однако суды посчитали, что раз дома достроены, значит, цель субсидирования достигнута, и в иске отказали. Эксперты считают, что таким образом мэрия подстраховалась в связи с возможными претензиями со стороны краевых ведомств, которые также поучаствовали в выделении субсидий стройкомпании из регионального бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Более пяти лет дольщики ЖК «Южный» ждали введения многоэтажки в эксплуатацию, которое стало возможным благодаря краевой субсидии

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Более пяти лет дольщики ЖК «Южный» ждали введения многоэтажки в эксплуатацию, которое стало возможным благодаря краевой субсидии

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа поставил точку в споре администрации Краснодара с ООО «Новер», возводившим в кубанской столице ЖК «Валентина» на улице Дзержинского и ЖК «Южный» на улице Репина. Как следует из материалов дела, на достройку этих объектов по согласованию с краевым стройнадзором через городской бюджет из региональной казны была предоставлена субсидия в размере 395 млн руб. Впоследствии, в ходе банкротства застройщика, выяснилось, что ООО «Новер» незадолго до обращения за субсидией реализовал часть имущества по безденежной сделке, которая была признана ничтожной. Городские власти посчитали, что банкротящийся застройщик намеренно и заведомо недобросовестно вывел эти помещения из состава конкурсной массы, что дало ему основание претендовать на субсидию на достройку объектов (заявку подавал арбитражный управляющий). По мнению мэрии, если бы имущество было реализовано как следует, то у компании имелись бы средства на самостоятельное завершение строительства жилых комплексов. Однако суды с позицией администрации не согласились.

В судебном акте уточняется, что застройщик до подачи заявки на субсидию реализовал торговые и офисные помещения цокольного, первого и второго этажей площадью на 3,3 тыс. кв. м в ЖК «Южный» С. С. Исраеляну. Стоимость сделки составила 114 млн руб., но фактически деньги перечислены не были. Кроме того, у «Новера» была выявлена дебиторская задолженность в размере почти 208 млн руб., отмечается в материалах дела.

Мэрия заявляла в суде, что получение этих средств могло существенно снизить размер субсидии, выданной на окончание строительства проблемного объекта. Поэтому чиновники посчитали действия стройкомпании недобросовестными и расценили как нецелевое использование субсидии, которая должна быть возвращена как неосновательное обогащение. Краевой стройнадзор снова поддержал городские власти.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что ООО «Новер» начало строить ЖК «Валентина» в 2013 году, сдача объекта планировалась на 2015 год, однако в 2018 году строительство было полностью остановлено. Прокуратура установила, что компания не смогла достроить объект из-за неэффективного расходования средств инвесторов. ЖК «Южный» начали строить в 2012 году, сдать его планировалось в июне 2014 года. Позже объект был заморожен. Строительство обоих объектов возобновилось в 2019 году благодаря выделению бюджетных средств, дома были сданы в 2020 году уже другими застройщиками.

Рассматривая иск мэрии, суды трех инстанций исходили из того, что субсидия была выдана в целях реализации прав граждан на жилье, использована получателем по целевому назначению, а цель ее предоставления достигнута — проблемный объект достроен, квартиры переданы участникам долевого строительства. Следовательно, основания для взыскания неосновательного обогащения либо возврата субсидии отсутствуют, указал суд.

В администрации Краснодара «Ъ-Кубань» сообщили, что в настоящий момент рассматривают вопрос об обжаловании судебных актов в Верховном суде РФ, требований о возврате спорной субсидии в краевой бюджет от краевых властей не поступало. «Такие субсидии выдавались по результатам отбора четырем юридическим лицам, осуществляющим достройку пяти проблемных объектов, но в настоящее время больше ни с кем из застройщиков мэрия по поводу возврата этих субсидий не судится»,— рассказали в горадминистрации.

Адвокат Тарановский полагает, что данное решение защитит городские власти от возможных претензий по поводу возврата субсидии в краевой бюджет. Он указал, что если бы в похожей ситуации было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, то это было бы основанием для пересмотра решения арбитражного суда.

Михаил Волкодав

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