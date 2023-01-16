Специалисты рассказали, кто должен открыть подвалы многоэтажек Кубани в случае ЧС

Фото: "Ъ-Кубань"

В прошлом году в Краснодаре, Новороссийске и других городах края на многоквартирных домах появились обозначения защитных сооружений — трафаретные надписи «Укрытие». Подвалы жилых многоэтажек привели в соответствие требованиям антитеррористической защищенности: наладили освещение, вентиляцию, расчистили от хлама, обработали от насекомых и пр. В настоящий момент подвалы-убежища закрыты на замки, и многие жители не знают, где хранятся ключи от них и как попасть в укрытие в случае чрезвычайной ситуации (ЧС).

Как рассказали «Ъ-Кубань» в Центре обеспечения мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций «Защита», у входа в укрытие должно быть указано место хранения ключей (телефон, адрес, фамилия и должность ответственных лиц).

«Укрытие должно быть доступным и открываться беспрепятственно. На каждое укрытие рекомендовано иметь не менее двух комплектов ключей. Ключи должны храниться, например, у домкома, консьержа или у жильцов, проживающих на первых этажах дома. Один из комплектов находится в управляющей компании»,— рассказали в центре.

Специалисты также напомнили алгоритм действий при возникновении ЧС.

«По всему краю прозвучит сигнал "Внимание всем!". Речевое сообщение повторят несколько раз по телевизору, радио и с помощью уличных громкоговорителей. Граждане должны внимательно прослушать инструкцию по дальнейшим действиям. В ней обязательно сообщат место сбора, куда и в какой район будет эвакуироваться население в случае необходимости»,— отметили в ЦОМ ГО И ЧС «Защита», подчеркнув, что будет ошибкой спуститься в подвал, не прослушав информацию о том, как действовать дальше.

Кроме того, специалисты центра «Защита» рекомендуют держать наготове «Тревожный набор», в который входит запас продуктов и воды на несколько суток, средства индивидуальной защиты, документы, аптечка, одеяло, сменная теплая одежда, телефон и прочее. Такой набор нужно проверять и обновлять ежегодно.

Из продуктов рекомендовано запастись сухарями, печеньем, галетами, консервами, высококалорийными шоколадом и конфетами, чаем, сахаром и солью.

Нельзя брать в укрытие животных и комнатные растения, взрывоопасные и легковоспламеняющиеся вещества, а также громоздкие вещи.

Наталья Решетняк

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