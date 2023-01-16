Жителя Мостовского района осудили на 3 года за избиение супруги

Жителю Мостовского района суд назначил три года лишения свободы в колонии общего режима за избиение своей супруги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

31 августа 2022 года 39-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством своей сожительнице. 23 октября во время ссоры он не менее трех раз ударил ее по лицу и один раз в живот.

Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд назначил ему три года лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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