Переговоры глав МИД России и Ирана перенесены

Запланированные на 17 января переговоры министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хоссейна Амира-Абдоллахияна перенесены на более поздний срок. Об этом сообщили в российском МИДе. Причина не уточняется. Решение принято по договоренности обеих сторон.

«По взаимной договоренности сторон ранее запланированные на 17 января переговоры между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хосейном Амиром Абдаллахианом перенесены на более поздние сроки»,— сообщили «РИА Новости» в департаменте информации и печати МИД РФ.

Вместе с тем агентство ИРНА сообщает, что 17 января планируется поездка Хосейна Амира Абдоллахияна в Турцию по приглашению главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

11 января состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и его иранского коллеги Эбрахимом Раиси. По итогам переговоров стороны договорились провести ряд контактов на высоком уровне. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере энергетической и транспортно-логистической сферах.

7 декабря посол Ирана в России Казем Джалали сообщал, что Москва и Тегеран могут подписать долгосрочный договор о всеобъемлющем сотрудничестве в ближайшее время. Сейчас между странами действует договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества.

Лусине Баласян