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Рекрутинг по-дружески

Компании Удмуртии чаще стали привлекать кадры через действующих сотрудников

В Удмуртии выросло число компаний, привлекающих соискателей через рекрутинговые реферальные программы, т.е. по рекомендации своих работников с выплатой последним премии, говорится в исследовании SuperJob. После начала СВО работодатели стараются использовать любую работающую практику, чтобы решить проблему нехватки специалистов. Для компаний такая схема чаще бывает более выгодной, чем обращаться в рекрутинговое агентство, говорят эксперты. Участники рынка считают, что привлекать кадры через такие схемы сложнее, но в длительной перспективе так оказывается надежнее.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По данным SuperJob, в Ижевске компаний, практикующих реферальные программы в рекрутинге, за год стало больше в 1,5 раза. Суть программ состоит в привлечении соискателей через рекомендации действующих сотрудников компании. Последние получают вознаграждение в случае выхода кандидата на работу. Всего в столице Удмуртии такие схемы практикуют в 39% компаний, из них 21% работодателей таким образом стимулируют подбор на все открытые вакансии, 18% — только на часть ставок.

Реферальные программы популярны для привлечения высококвалифицированных и узких специалистов. Система вознаграждений для сотрудников, приводящих своих знакомых, действует и при массовом подборе, например, на вакансии в ритейле и на складах, отмечают в SuperJob.

«Чаще всего подобным образом набирают квалифицированных рабочих и разнорабочих в промышленности и строительстве. Учитывая изменения рынка труда после начала СВО, работодатели стараются использовать любую работающую практику в этом сегменте. Рекрутинговые реферальные программы нередко используют при подборе линейного офисного персонала, особенно менеджеров по продажам. Работодатели все реже обращают внимание на гендерную принадлежность и социальный статус кандидатов, главное — уровень их квалификации. Этот тренд начался в ковид благодаря удаленке и продолжает развиваться»,— рассказали эксперты SuperJob.

Руководитель ижевского центра карьеры «Сильные кадры» Татьяна Абрамова считает, что рекрутинговые реферальное программы всегда были распространены. Компаниям с такими программами работать в чем-то сложнее, но в длительной перспективе — надежнее. По ее мнению, эти программы чаще используют в сфере производства, торговли, IT, предоставления услуг.

«В условиях дефицита кадров на рынке, "по знакомству" найти сотрудников бывает иногда надежнее, чем открытым поиском. Это дополнительный канал коммуникации с кандидатами, которые уже получили предварительное знакомство с компанией по рассказам своих знакомых, потенциально лояльны. С другой стороны, если реферальные программы выстроены косо, можно зря потратить деньги и ресурсы компании на обучение сотрудников, которые через год уйдут»,— прокомментировала госпожа Абрамова.

При этом Татьяна Абрамова рассказала, что глобально на кадровые агентства рекрутинговые реферальные программы никак не влияют. «Нам в любом случае отдаются заказы, когда своими силами вакансию закрыть не получается. Или когда не удовлетворяет соотношение результат — затраты (силы, время, прямые затраты). Когда мы работаем с компанией в сопровождении, бывает, дополнительно проверяем каналы привлечения кандидатов, в том числе реферальные программы. А точечно на подбор к нам как правило приходят те, кто пробовали, но у них не получилось. И это хорошо, это повышает в их глазах ценность работы с нами. Потому что есть возможность сравнить результат самостоятельный и когда работают специально обученные люди»,— добавила госпожа Абрамова.

В кадровом агентстве «Бизнес-Ресурс» отметили, что рекрутинговые реферальные программы чаще используют федеральные или сетевые работодатели. «Это крупные банки, ритейлеры и другие компании, где требуется массовый набор персонала или идет постоянный донабор. Подобные программы доступны для частных лиц и позволяют им попробовать себя в рекрутинге, и заработать, конечно. Выплаты порой могут достигать до 2-3 тыс. руб. за человека. Подобные ресурсы в привлечении очень удобны, когда мы говорим о большом наборе»,— поделились в агентстве.

Рекрутинговые реферальные программы пользуются популярностью также потому, что обращаться в кадровое агентство для закрытия вакансий более затратно. Как рассказали в компании «Т1 Интеграции» гораздо дешевле искать кандидатов с помощью штатных HR, рекламы, реферальных программ. Однако ситуации бывают разные и по некоторым задачам приходится прибегать и к услугам кадровых агентств. «Реферальные программы активно используются в IT-сфере. У нас такая программа действует на определенный список вакансий, находящихся в приоритете. Сумма установленного бонуса для всех вакансий едина, выплачивается рекомендовавшему сотруднику в течение месяца после завершения испытательного срока рекомендованного. Процесс отбора построен равноправно как для кандидатов пришедших с рынка, так и для тех, кого рекомендуют наши сотрудники»,— рассказала руководитель отдела подбора персонала Наталия Фролова.

Татьяна Колегова

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