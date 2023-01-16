НОВАТЭК увеличил продажи СПГ за рубежом до 8,45 млрд куб. м в 2022 году

По итогам 2022 года НОВАТЭК нарастил добычу природного газа до 82,14 млрд куб. м — это на 2,8% больше, чем в 2021 году. По подсчетам «Ъ», компания за год увеличила поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу с завода «Ямал СПГ» приблизительно на 13,5%. В отчетности НОВАТЭКа уточняется, что реализация энергоресурса на международных рынках выросла до 8,45 млрд куб. м. (+6,3% в годовом выражении).

На сайте компании также отмечается, что годовой объем реализации всего газа вырос до 76,55 млрд куб. м (+1% в годовом выражении). При этом на 2,9% снизилась добыча жидких углеводородов — до 11,94 млн тонн (по сравнению с 12,3 млн тонн в 2021 году).

СПГ стал единственным видом топлива, поставки которого из России в Европу выросли по итогам 2022 года.

Подробнее об экспорте СПГ — в материале «Ъ» «Российский СПГ обживается в Европе».

Андрей Сапожников