Работодатели ищут помоложе

Число вакансий для подростков от 14 лет выросло почти на 60%. К таким выводам пришли аналитики сервиса «Авито Работа». Всего за прошлый год компании разместили более 200 тыс. вакансий, на которые могли претендовать молодые соискатели без опыта. Сейчас, по подсчетам сервиса, таких позиций около 12 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Речь идет в основном о сфере услуг, например, о курьерской доставке, но много объявлений было и в таких индустриях, как фитнес и бьюти, говорит управляющий директор «Авито Работа» Артем Кумпель. Правда, причиной роста может оказаться экономическая нестабильность, отмечает он: «Это те позиции, к которым можно быстро приступить, пройдя короткий инструктаж.

Самая популярная — сфера курьерской доставки. В 2022 году на эти вакансии пришлось более 24% всех предложений для молодых кандидатов. Далее — продажи и ритейл, это позиции консультантов, промоутеров, специалистов торгового зала. В фитнесе и бьюти рост порядка 30% год к году.

Для молодежи, с одной стороны, важна гибкость, с другой — она хорошо умеет пользоваться онлайн-сервисами. Для бизнеса это возможность закрыть потребности во время новогоднего ажиотажа или в пиковые периоды. Рост активности со стороны соискателей — порядка 53%. Второй важный фактор — нестабильная экономическая ситуация, когда есть потребность в дополнительном заработке. Молодежь задается вопросом, как еще можно заработать».

Рост числа вакансий для юных сотрудников заметили и аналитики сервиса Rabota.ru. В целом за год — почти на треть. Одна из причин — дефицит кадров, говорит заместитель генерального директора площадки Александр Ветерков: «Количество вакансий для молодежи в возрасте 14-18 или до 20 лет растет год к году примерно на 20-30%, по нашим данным, в зависимости от региона.

Самый большой рост в городах-миллионниках. В Москве и Санкт-Петербурге он достигает 40-50%.

Основные предложения — call-центры, службы поддержки, модерация, создание контента онлайн, требуются аниматоры, промоутеры, например, в лагеря. Далее — ресторанный бизнес. Летом было много вакансий от агрохолдингов, которые предполагают подработку. Молодежь становится все более самостоятельной и ищет источники дополнительного дохода.

Многие готовы работать как в области модерации и контента, так и рассмотреть стандартные позиции, которые были всегда, допустим, курьера. Некоторые устраиваются комплектовщиками товаров на маркетплейсы или в службы доставки. Количество таких предложений растет. Несмотря на то, что оформлять на работу подростков сложнее, чем совершеннолетних, компаниям не хватает сотрудников, поэтому они готовы рассматривать людей разных возрастов».

В ноябре прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект об изменениях в Трудовой кодекс. Они предложили отказаться от необходимости получать согласие органов опеки при заключении договора с достигшим 14 лет подростком. По задумке авторов инициативы, в таком случае должно быть достаточно согласия одного из родителей или законного представителя.

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Сабина Адлейба