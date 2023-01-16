Мэрия Нижнего Новгорода не приняла 16 «умных» остановок

В Нижнем Новгороде из 334 «умных» остановок полноценно работают только 318. Мэрия до сих пор не приняла 16 павильонов из-за замечаний, сообщила директор департамента развития предпринимательства Наталия Федичева на заседании постоянной комиссии гордумы по экономике.

«Умные» остановки в Нижнем Новгороде устанавливает ПАО «Ростелеком» по десятилетней концессии с мэрией. Соглашение было подписано в 2018 году. Изначально все павильоны планировали запустить в 2019 году, однако сроки неоднократно переносились. К середине февраля 2022 года власти приняли только 315 павильонов, остальные концессионер обещал сдать до конца апреля. Основной причиной задержки тогда называли проблемы с подключением коммуникаций.

По концессионному соглашению «Ростелеком» вкладывает в «умные» остановки 1,6 млрд руб. и зарабатывает на рекламе, размещенной на табло павильонов. В 2028 году остановки перейдут в собственность муниципалитета.

Елена Ковалева