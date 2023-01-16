В Якутию пришли 60-градусные морозы

В Горном районе Якутии температура воздуха опустилась до –62,4°C, побив рекорд 30-летней давности. В других районах также сохраняются аномальные холода. На Крещение в Якутии ожидаются температура до –63°C и туман. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понятно, что Якутия — это очень холодный регион, но на Крещение там будет температура примерно на 10–12 градусов ниже нормы. Это значит, что и в центре, и на западе, и на юге Якутии температура будет от –58°C до –63°C градусов ниже нуля. Прогнозируется даже морозный туман, есть такой термин, когда суперхолодная погода»,— сказал Роман Вильфанд «РИА Новости».

На севере Якутии температура не будет понижаться ниже –45°C, добавил господин Вильфанд. По его словам, аномальные морозы в регионе установились из-за схождения центров антициклона и повышенного давления антициклона.

Аномальные холода в некоторые регионы России пришли в первую неделю января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ой, мороз дорос».

Олеся Павленко