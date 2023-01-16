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Первым замруководителя УФСБ по Воронежской области назначен Виталий Холюшкин

Воронежский губернатор Александр Гусев представил чиновникам первого замруководителя регионального управления ФСБ Виталия Холюшкина. Ранее эту должность занимал Сергей Лешин, который в октябре возглавил воронежское УФСБ, сменив Олега Нефедова.

«Виталий Алексеевич (Холюшкин.— «Ъ») — человек опытный, поработал в крупных регионах. Опыта, что называется, не занимать. Уверен, вы впишетесь в наш коллектив»,— сказал глава региона, заметив, что в Воронежской области работа «строится на принципах открытости». «Ситуация на территории области стабильная. Мы понимаем, что такой статус приграничного региона для нас по-прежнему является актуальным, хотя фактически мы таким регионом не являемся. Тем не менее, все те настороженности, которые у нас были, сохраняются, а режимы повышенной бдительности уже введены»,— добавил Александр Гусев.

Виталий Холюшкин ранее служил на должности замначальника управления ФСБ по Пермскому краю, а до этого работал в УФСБ по Ставропольскому краю, где руководил одним из оперативных подразделений.

Олег Мухин

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