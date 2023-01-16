В Афинах прошла церемония прощания с последним королем Греции Константином II

Церемония прощания с экс-королем Греции Константином II прошла в церкви Святого Элефтериоса в Афинах. На церемонию пришли тысячи людей.
Около 12:00 по местному времени (13:00 мск) началось отпевание Константина II в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. На церемонии присутствовали члены и друзья семьи, а также члены европейских королевских семей и греческие политики. На отпевание были приглашены 187 человек.
Константин II будет похоронен на фамильном кладбище в бывшей летней королевской резиденции Татой в пригороде Афин после отпевания. Экс-король будет похоронен как частное лицо, без государственных почестей.
Константин II умер в Афинах 10 января в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он был королем Греции с 1964 по 1974 год. В 1967 году, после череды правительственных кризисов, власть в стране захватила хунта «черных полковников». В 1973 году по итогам референдума монархия в Греции была упразднена. Демократическое правительство в 1974 году провело еще один референдум, который подтвердил желание народа не восстанавливать монархию. После упразднения монархии греческая королевская семья переехала в Лондон, но в 2013 году вернулась в Афины.