В Афинах прошла церемония прощания с последним королем Греции Константином II

Церемония прощания с экс-королем Греции Константином II прошла в церкви Святого Элефтериоса в Афинах. На церемонию пришли тысячи людей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отпевание Константина II прошло в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis Принцы Греции Павел, Николай и Филипп во время похорон своего отца, последнего короля Греции Константина II Фото: Reuters / Louiza Vradi Королева Греции Анна-Мария, принц Павел и кронпринцесса Мари-Шанталь во время церемонии прощания с Константином II Фото: Reuters / Stoyan Nenov/Pool Бывший король Испании Хуан Карлос с супругой Софией во время похорон Константина II Фото: Reuters Принц Павел, король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия Фото: Reuters / Louiza Vradi Королева Дании Маргрете II Фото: Reuters / Stoyan Nenov/Pool Мужчина с фотографией Константина II Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis Король Константин II и королева Анна-Мария, 15 апреля 2015 года Фото: Reuters Король Константин II и кронпринцесса Дании Мария, 15 января 2012 года Фото: Reuters Свадьба Константина II и Анны-Марии, 18 сентября 1964 Фото: Reuters Принцесса Анна-Мария и наследный принц Константин во время помолвки в Афинах, январь 1963 года Фото: Reuters Константин II с супругой Анной-Марией, июль 1964 года Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 12 Отпевание Константина II прошло в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis Принцы Греции Павел, Николай и Филипп во время похорон своего отца, последнего короля Греции Константина II Фото: Reuters / Louiza Vradi Королева Греции Анна-Мария, принц Павел и кронпринцесса Мари-Шанталь во время церемонии прощания с Константином II Фото: Reuters / Stoyan Nenov/Pool Бывший король Испании Хуан Карлос с супругой Софией во время похорон Константина II Фото: Reuters Принц Павел, король Испании Филипп VI и его супруга королева Летисия Фото: Reuters / Louiza Vradi Королева Дании Маргрете II Фото: Reuters / Stoyan Nenov/Pool Мужчина с фотографией Константина II Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis Король Константин II и королева Анна-Мария, 15 апреля 2015 года Фото: Reuters Король Константин II и кронпринцесса Дании Мария, 15 января 2012 года Фото: Reuters Свадьба Константина II и Анны-Марии, 18 сентября 1964 Фото: Reuters Принцесса Анна-Мария и наследный принц Константин во время помолвки в Афинах, январь 1963 года Фото: Reuters Константин II с супругой Анной-Марией, июль 1964 года Фото: Reuters

Около 12:00 по местному времени (13:00 мск) началось отпевание Константина II в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы. На церемонии присутствовали члены и друзья семьи, а также члены европейских королевских семей и греческие политики. На отпевание были приглашены 187 человек.

Константин II будет похоронен на фамильном кладбище в бывшей летней королевской резиденции Татой в пригороде Афин после отпевания. Экс-король будет похоронен как частное лицо, без государственных почестей.

Константин II умер в Афинах 10 января в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Он был королем Греции с 1964 по 1974 год. В 1967 году, после череды правительственных кризисов, власть в стране захватила хунта «черных полковников». В 1973 году по итогам референдума монархия в Греции была упразднена. Демократическое правительство в 1974 году провело еще один референдум, который подтвердил желание народа не восстанавливать монархию. После упразднения монархии греческая королевская семья переехала в Лондон, но в 2013 году вернулась в Афины.

Олеся Павленко