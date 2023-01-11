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Коммерсантъ FM
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Умер последний король Греции Константин II

Бывший и последний король Греции Константин II умер в возрасте 82 лет, сообщили врачи частной клиники в Афинах AP. Местные СМИ ранее сообщали, что он был госпитализирован после инсульта.

Константин II

Константин II

Фото: Petros Giannakouris, File / AP

Константин II

Фото: Petros Giannakouris, File / AP

Константин II в последнее время лежал в больнице в связи с заражением коронавирусом. В прошлом он уже перенес инсульт и последнее время находился в инвалидной коляске.

Константин II взошел на трон в 1964 году, когда ему было 23 года. Незадолго до этого, в 1960-м, он стал олимпийским чемпионом в парусном спорте. В 1967 году, после череды правительственных кризисов, власть в стране захватила хунта «черных полковников». В 1973 году по итогам референдума монархия в Греции была упразднена. Демократическое правительство в 1974 году вновь провело референдум, который подтвердил желание народа не восстанавливать монархию.

Леонид Уварчев

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