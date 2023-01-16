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Озорница и царица

Умерла Джина Лоллобриджида

На 96-м году жизни в Риме умерла Джина Лоллобриджида, первая европейская кинозвезда, ослепительно осветившая советский оттепельный кинопрокат в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (Кристиан-Жак, 1952) и «Хлеб, любовь и фантазия» (Луиджи Коменчини, 1953). Ушла из жизни последняя соперница Мэрилин Монро и Софи Лорен, с которыми Джина всерьез воевала на поле сексапила и прежде всего идеальных телесных пропорций.

Джина Лоллобриджида

Джина Лоллобриджида

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

Джина Лоллобриджида

Фото: Keystone-France / Gamma-Rapho / Getty Images

«Я видел много звезд на небе, но такой, как ты, не видел никогда»,— подписал Джине свою фотографию на Московском кинофестивале 1961 года Юрий Гагарин. А может, и не подписал. «Я до сих пор не женат, только потому что не встретил такую женщину, как вы»,— сказал ей Фидель Кастро. А может, и не сказал. «Меня называют американской Джиной»,— ревниво посетовала ей Мэрилин Монро. «А меня —итальянской Монро»,— парировала Джина. А может, и не парировала. Когда Софи Лорен застраховала свой бюст на $120 тыс., Джина ответила страховкой на 600 тыс. А может, и не ответила. Говорят, сирийский генерал Атлас запретил своим молодцам стрелять в итальянских солдат в Ливане, чтобы обожаемая Джина не обиделась. А может, и не запретил. Какая разница, если фильм Роберта З. Леонарда с Джиной в главной роли назывался «Самая красивая женщина в мире» (1955).

Джина не была великой актрисой, как Софи Лорен или Клаудия Кардинале, да и не претендовала на драматические роли. Она вообще не хотела быть актрисой и стала ею, по ее собственным словам, «по ошибке». Девчонка, дочь плотника, мечтала стать то ли оперной певицей, то ли художником, и в разгромленном послевоенном Риме рисовала на улицах шаржи на прохожих: эй, синьор, купите, недорого. Но мама заставила ее окунуться в киношный омут. Дескать, три твои сестры уже играют в массовке и приносят в дом немыслимые для нищей, реально нищей семьи деньги. А чем ты лучше? Оказалось, что лучше всем.

Если кино — это всеобщая греза, воплощение коллективного бессознательного, то юная Джина была воплощенной грезой, мечтой психоаналитика. Осиная талия в сочетании с легендарным бюстом, воронова крыла волосы и широко распахнутые глаза. Как ни удивительно, начав кинокарьеру в Италии конца 1940-х годов, она благополучно миновала увлечение жестким, социальным неореализмом: никаких тебе героинь Сопротивления, никаких падших по вине жестокой жизни девиц. Сыграв Озорницу-Марию, предмет вожделения провинциальных карабинеров в «Хлебе, любви и фантазии» Коменчини, она стала символом так называемого розового неореализма. Кино, где все вроде бы как в жизни, но именно что вроде бы. Кино, которое утешало итальянцев: все будет хорошо, и хлеба навалом, и любви в избытке, и любые фантазии исполнятся.

А еще Джина была главной цыганкой мирового кино 1950-х годов. Настоящей, как Эсмеральда в экранизации Жана Деланнуа «Собора Парижской Богоматери» (1956).

Тот, кто не видел, как отплясывает на площади перед собором Джина-Эсмеральда, не знает, не побоюсь этого сказать, ничего об экранной сексуальности былых времен.

Или поддельной цыганкой, как Аделина в «Фанфан-Тюльпане», заманивающая простака Фанфана в ряды королевской армии времен Семилетней войны.

Естественно, Голливуд не мог упустить такой лакомый кусочек, как Джина. В Калифорнию ее заманил, как говорят, безумный и неряшливый плейбой, самый богатый человек в мире Говард «Авиатор» Хьюз. Из ее голливудских опытов в истории остался разве что фильм Кинга Видора «Соломон и царица Савская» (1959). Джина, само собой, сыграла царицу: ну а кого еще она могла сыграть.

В начале 1970-х, неожиданно сыграв в авторском фильме Ежи Сколимовского «Король, дама, валет» (1972), Лоллобриджида практически рассталась с кинематографом. Посвятила себя фотографии и скульптуре, о чем мечтала с юности. В январе 1996 года она привезла свою небольшую выставку на московский кинофестиваль «Лики любви», пила с автором этих строк шампанское и, кажется, была беззаботно счастлива — как героини ее фильмов 1950-х годов.

Михаил Трофименков

Фотогалерея

Джина Лоллобриджида и ее роли

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Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом итальянском городе Субьяко. Ее семья находилась в сложном финансовом положении, и будущая актриса зарабатывала деньги тем, что рисовала карикатуры и шаржи на заказ

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом итальянском городе Субьяко. Ее семья находилась в сложном финансовом положении, и будущая актриса зарабатывала деньги тем, что рисовала карикатуры и шаржи на заказ

Фото: AP / Str

Впервые на большую сцену Лоллобриджида вышла в 1947 году на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она заняла третье место, однако с этого времени ей стали поступать первые предложения от режиссеров и продюсеров

Впервые на большую сцену Лоллобриджида вышла в 1947 году на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она заняла третье место, однако с этого времени ей стали поступать первые предложения от режиссеров и продюсеров

Фото: AP

Всенародная известность пришла к Лоллобриджиде в 1952 году, после выхода в прокат комедийной мелодрамы «Фанфан-Тюльпан». Картина имела беспрецедентный успех по всему миру. Только в СССР на показы фильма пришло более 30 млн человек

Всенародная известность пришла к Лоллобриджиде в 1952 году, после выхода в прокат комедийной мелодрамы «Фанфан-Тюльпан». Картина имела беспрецедентный успех по всему миру. Только в СССР на показы фильма пришло более 30 млн человек

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

В 1953 году актриса снялась в своем первом американском фильме — «Посрами дьявола». Затем в музыкальном фильме 1955 года «Самая красивая женщина в мире» Лоллобриджида предстала в амплуа певицы: все вокальные партии главной героини она исполняла сама

В 1953 году актриса снялась в своем первом американском фильме — «Посрами дьявола». Затем в музыкальном фильме 1955 года «Самая красивая женщина в мире» Лоллобриджида предстала в амплуа певицы: все вокальные партии главной героини она исполняла сама

Фото: AP / Werner Kreusch

В 1963 году по личной просьбе актрисы в Италию на несколько дней прилетел советский художник Илья Глазунов. Лоллобриджиде очень понравился эскиз ее лица, который нарисовал мастер, и она попросила сделать для нее большой портрет

В 1963 году по личной просьбе актрисы в Италию на несколько дней прилетел советский художник Илья Глазунов. Лоллобриджиде очень понравился эскиз ее лица, который нарисовал мастер, и она попросила сделать для нее большой портрет

Фото: AP / Girolamo di Majo

«Я не соперничаю с бесстыдством» &lt;br> В 1950-е годы итальянская пресса назвала трех актрис — Джину Лоллобриджиду, Софи Лорен и Мишель Мерсье — секс-символами современности. Сама Лоллобриджида скептически относилась к любым заявлениям о негласном соперничестве между коллегами по сцене

«Я не соперничаю с бесстыдством»
В 1950-е годы итальянская пресса назвала трех актрис — Джину Лоллобриджиду, Софи Лорен и Мишель Мерсье — секс-символами современности. Сама Лоллобриджида скептически относилась к любым заявлениям о негласном соперничестве между коллегами по сцене

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

«В женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я никому из мужчин не могла предложить». &lt;br> Первый брак Джины Лоллобриджиды с югославским врачом Милко Скотичем распался из-за того, что муж ревностно относился к вниманию со стороны поклонников и фанатов. В браке они прожили 19 лет. В 1957 году у супругов родился единственный сын Милко-младший

«В женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я никому из мужчин не могла предложить».
Первый брак Джины Лоллобриджиды с югославским врачом Милко Скотичем распался из-за того, что муж ревностно относился к вниманию со стороны поклонников и фанатов. В браке они прожили 19 лет. В 1957 году у супругов родился единственный сын Милко-младший

Фото: AP / Jim Pringle

Вторым избранником Лоллобриджиды был испанец Хавьер Ригаю, который был младше актрисы на 35 лет. Официально в браке они прожили три года, хотя, по заявлениям Лоллобриджиды, она не давала согласие на свадьбу, а свидетельство о бракосочетании было подписано без ее ведома

Вторым избранником Лоллобриджиды был испанец Хавьер Ригаю, который был младше актрисы на 35 лет. Официально в браке они прожили три года, хотя, по заявлениям Лоллобриджиды, она не давала согласие на свадьбу, а свидетельство о бракосочетании было подписано без ее ведома

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

Джина Лоллобриджида была известна не только как актриса с мировым признанием, но и профессиональный фотограф. В разное время она устраивала фотосессии для Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссида, Сальвадора Дали и даже Фиделя Кастро. Все работы позже были опубликованы в фотоальбоме «Моя Италия»

Джина Лоллобриджида была известна не только как актриса с мировым признанием, но и профессиональный фотограф. В разное время она устраивала фотосессии для Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссида, Сальвадора Дали и даже Фиделя Кастро. Все работы позже были опубликованы в фотоальбоме «Моя Италия»

Фото: AP / Giulio Broglio

В 1981 году актриса застраховала свою грудь на сумму $600 тыс. на случай естественной деформации. В 1997 году Лоллобриджида получила страховые выплаты

В 1981 году актриса застраховала свою грудь на сумму $600 тыс. на случай естественной деформации. В 1997 году Лоллобриджида получила страховые выплаты

Фото: AP / Nancy Kaye

Джина Лоллобриджида владела виллой с садом, где она коллекционировала редких птиц, известно о нескольких сотнях видов в ее коллекции

Джина Лоллобриджида владела виллой с садом, где она коллекционировала редких птиц, известно о нескольких сотнях видов в ее коллекции

Фото: AP

В 1999 году Джина Лоллобриджида заявляла о желании баллотироваться в Европарламент от левоцентристской партии. Однако для попадания в законодательный орган ей не хватило голосов

В 1999 году Джина Лоллобриджида заявляла о желании баллотироваться в Европарламент от левоцентристской партии. Однако для попадания в законодательный орган ей не хватило голосов

Фото: Reuters

«Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц, наверное, в этом и есть секрет вечной молодости»

«Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц, наверное, в этом и есть секрет вечной молодости»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года в возрасте 95 лет

Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года в возрасте 95 лет

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

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Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом итальянском городе Субьяко. Ее семья находилась в сложном финансовом положении, и будущая актриса зарабатывала деньги тем, что рисовала карикатуры и шаржи на заказ

Фото: AP / Str

Впервые на большую сцену Лоллобриджида вышла в 1947 году на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она заняла третье место, однако с этого времени ей стали поступать первые предложения от режиссеров и продюсеров

Фото: AP

Всенародная известность пришла к Лоллобриджиде в 1952 году, после выхода в прокат комедийной мелодрамы «Фанфан-Тюльпан». Картина имела беспрецедентный успех по всему миру. Только в СССР на показы фильма пришло более 30 млн человек

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

В 1953 году актриса снялась в своем первом американском фильме — «Посрами дьявола». Затем в музыкальном фильме 1955 года «Самая красивая женщина в мире» Лоллобриджида предстала в амплуа певицы: все вокальные партии главной героини она исполняла сама

Фото: AP / Werner Kreusch

В 1963 году по личной просьбе актрисы в Италию на несколько дней прилетел советский художник Илья Глазунов. Лоллобриджиде очень понравился эскиз ее лица, который нарисовал мастер, и она попросила сделать для нее большой портрет

Фото: AP / Girolamo di Majo

«Я не соперничаю с бесстыдством»
В 1950-е годы итальянская пресса назвала трех актрис — Джину Лоллобриджиду, Софи Лорен и Мишель Мерсье — секс-символами современности. Сама Лоллобриджида скептически относилась к любым заявлениям о негласном соперничестве между коллегами по сцене

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

«В женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я никому из мужчин не могла предложить».
Первый брак Джины Лоллобриджиды с югославским врачом Милко Скотичем распался из-за того, что муж ревностно относился к вниманию со стороны поклонников и фанатов. В браке они прожили 19 лет. В 1957 году у супругов родился единственный сын Милко-младший

Фото: AP / Jim Pringle

Вторым избранником Лоллобриджиды был испанец Хавьер Ригаю, который был младше актрисы на 35 лет. Официально в браке они прожили три года, хотя, по заявлениям Лоллобриджиды, она не давала согласие на свадьбу, а свидетельство о бракосочетании было подписано без ее ведома

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

Джина Лоллобриджида была известна не только как актриса с мировым признанием, но и профессиональный фотограф. В разное время она устраивала фотосессии для Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссида, Сальвадора Дали и даже Фиделя Кастро. Все работы позже были опубликованы в фотоальбоме «Моя Италия»

Фото: AP / Giulio Broglio

В 1981 году актриса застраховала свою грудь на сумму $600 тыс. на случай естественной деформации. В 1997 году Лоллобриджида получила страховые выплаты

Фото: AP / Nancy Kaye

Джина Лоллобриджида владела виллой с садом, где она коллекционировала редких птиц, известно о нескольких сотнях видов в ее коллекции

Фото: AP

В 1999 году Джина Лоллобриджида заявляла о желании баллотироваться в Европарламент от левоцентристской партии. Однако для попадания в законодательный орган ей не хватило голосов

Фото: Reuters

«Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц, наверное, в этом и есть секрет вечной молодости»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года в возрасте 95 лет

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

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  • Газета «Коммерсантъ» №7 от 17.01.2023, стр. 11

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