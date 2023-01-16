Экс-руководитель «Протона-ПМ» останется под домашним арестом до второй половины апреля

12 января Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в отношении бывшего директора ПАО «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского. Согласно решению суда, господин Щенятский будет находиться под домашним арестом до 18 апреля 2023 года. Этим же судебным актом до 23 апреля продлен и домашний арест исполнительному директору ООО «ИКФ “Солвер”» Павлу Саликову. Оба обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц). По версии следствия, обвиняемые вместе с другими лицами похитили средства, выделенные для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производств ПАО «Протон-ПМ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Оба обвиняемых возражали против удовлетворения ходатайства следователя. Так, господин Щенятский заявил, что никогда не скрывался от следствия и не намерен этого делать. Кроме того, он имеет на иждивении престарелую мать и малолетнего ребенка. Обвиняемый считает, что инкриминируемые ему деяния относятся к сфере предпринимательской деятельности. Дмитрий Щенятский просил избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий или изменить адрес содержания под домашним арестом.

В итоге суд согласился с доводами СКР, что, находясь на свободе, оба обвиняемых могут координировать действия соучастников, уничтожить доказательства по делу, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства. Кроме того, им может быть известно местонахождение документов и иных доказательств.

Напомним, Дмитрий Щенятский был задержан 18 мая прошлого года и решением суда отправлен в СИЗО. Мера пресечения на домашний арест ему была заменена в октябре 2022 года.

По версии следствия, преступление он совершил совместно с Павлом Саликовым, учредителем «Солвера» Еленой Рогатовой, генеральным конструктором этой компании Радиславом Бирбраером и замдиректора «Протона-ПМ» Валерием Голдобиным. Ранее последним также был продлен срок содержания под домашним арестом.