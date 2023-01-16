Жительница Новороссийска прописала в своем доме 345 гастарбайтеров

Жительница Новороссийска поставила на регистрационный учет 345 приезжих из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Данный факт выявили сотрудники отдела по вопросам миграции УМВД по Новороссийску во время оперативно-профилактических мероприятий. При этом женщина не планировала предоставлять иностранцам свой дом для проживания.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации»). Ей грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Татьяна Ручкина

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