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Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает агентство ANSA. О причинах смерти не сообщается. Она сыграла в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

Джина Лоллобриджида в 2018 году

Джина Лоллобриджида в 2018 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джина Лоллобриджида в 2018 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актерская карьера Джины Лоллобриджиды началась в 1940-е годы с эпизодических ролей. В 1952 году она сыграла главную роль в фильме французского кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан». Фильм принес актрисе известность, в том числе среди голливудских режиссеров. Первым американским проектом Джины Лоллобриджиды стал фильм «Посрами дьявола» (1953 года).

Впоследствии актриса снялась у ряда европейских и американских режиссеров и получила несколько наград. Так, в 1954 году актриса получила премию итальянских кинокритиков «Серебряная лента» за главную роль в фильме «Хлеб, любовь и фантазия» итальянского режиссера Луиджи Коменчини. В 1956 году за главную роль в фильме американского режиссера Роберта Леонарда «Самая красивая женщина в мире» Джине Лоллобриджиде присудили премию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая актриса».

С 1970-х годов госпожа Лоллобриджида приостановила актерскую деятельность. Она занималась фотожурналистикой и скульптурой. В 2003 году выставка ее скульптурных работа была представлена в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В последние годы Джина Лоллобриджида также занималась благотворительностью. В августе 2022 года она выдвигала свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия», выступающей за отмену санкций в отношении России.

Лусине Баласян

Фотогалерея

Джина Лоллобриджида и ее роли

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Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом итальянском городе Субьяко. Ее семья находилась в сложном финансовом положении, и будущая актриса зарабатывала деньги тем, что рисовала карикатуры и шаржи на заказ

Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом итальянском городе Субьяко. Ее семья находилась в сложном финансовом положении, и будущая актриса зарабатывала деньги тем, что рисовала карикатуры и шаржи на заказ

Фото: AP / Str

Впервые на большую сцену Лоллобриджида вышла в 1947 году на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она заняла третье место, однако с этого времени ей стали поступать первые предложения от режиссеров и продюсеров

Впервые на большую сцену Лоллобриджида вышла в 1947 году на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она заняла третье место, однако с этого времени ей стали поступать первые предложения от режиссеров и продюсеров

Фото: AP

Всенародная известность пришла к Лоллобриджиде в 1952 году, после выхода в прокат комедийной мелодрамы «Фанфан-Тюльпан». Картина имела беспрецедентный успех по всему миру. Только в СССР на показы фильма пришло более 30 млн человек

Всенародная известность пришла к Лоллобриджиде в 1952 году, после выхода в прокат комедийной мелодрамы «Фанфан-Тюльпан». Картина имела беспрецедентный успех по всему миру. Только в СССР на показы фильма пришло более 30 млн человек

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

В 1953 году актриса снялась в своем первом американском фильме — «Посрами дьявола». Затем в музыкальном фильме 1955 года «Самая красивая женщина в мире» Лоллобриджида предстала в амплуа певицы: все вокальные партии главной героини она исполняла сама

В 1953 году актриса снялась в своем первом американском фильме — «Посрами дьявола». Затем в музыкальном фильме 1955 года «Самая красивая женщина в мире» Лоллобриджида предстала в амплуа певицы: все вокальные партии главной героини она исполняла сама

Фото: AP / Werner Kreusch

В 1963 году по личной просьбе актрисы в Италию на несколько дней прилетел советский художник Илья Глазунов. Лоллобриджиде очень понравился эскиз ее лица, который нарисовал мастер, и она попросила сделать для нее большой портрет

В 1963 году по личной просьбе актрисы в Италию на несколько дней прилетел советский художник Илья Глазунов. Лоллобриджиде очень понравился эскиз ее лица, который нарисовал мастер, и она попросила сделать для нее большой портрет

Фото: AP / Girolamo di Majo

«Я не соперничаю с бесстыдством» &lt;br> В 1950-е годы итальянская пресса назвала трех актрис — Джину Лоллобриджиду, Софи Лорен и Мишель Мерсье — секс-символами современности. Сама Лоллобриджида скептически относилась к любым заявлениям о негласном соперничестве между коллегами по сцене

«Я не соперничаю с бесстыдством»
В 1950-е годы итальянская пресса назвала трех актрис — Джину Лоллобриджиду, Софи Лорен и Мишель Мерсье — секс-символами современности. Сама Лоллобриджида скептически относилась к любым заявлениям о негласном соперничестве между коллегами по сцене

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

«В женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я никому из мужчин не могла предложить». &lt;br> Первый брак Джины Лоллобриджиды с югославским врачом Милко Скотичем распался из-за того, что муж ревностно относился к вниманию со стороны поклонников и фанатов. В браке они прожили 19 лет. В 1957 году у супругов родился единственный сын Милко-младший

«В женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я никому из мужчин не могла предложить».
Первый брак Джины Лоллобриджиды с югославским врачом Милко Скотичем распался из-за того, что муж ревностно относился к вниманию со стороны поклонников и фанатов. В браке они прожили 19 лет. В 1957 году у супругов родился единственный сын Милко-младший

Фото: AP / Jim Pringle

Вторым избранником Лоллобриджиды был испанец Хавьер Ригаю, который был младше актрисы на 35 лет. Официально в браке они прожили три года, хотя, по заявлениям Лоллобриджиды, она не давала согласие на свадьбу, а свидетельство о бракосочетании было подписано без ее ведома

Вторым избранником Лоллобриджиды был испанец Хавьер Ригаю, который был младше актрисы на 35 лет. Официально в браке они прожили три года, хотя, по заявлениям Лоллобриджиды, она не давала согласие на свадьбу, а свидетельство о бракосочетании было подписано без ее ведома

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

Джина Лоллобриджида известна не только как актриса с мировым признанием, но и профессиональный фотограф. В разное время она устраивала фотосессии для Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссида, Сальвадора Дали и даже Фиделя Кастро. Все работы позже были опубликованы в фотоальбоме «Моя Италия»

Джина Лоллобриджида известна не только как актриса с мировым признанием, но и профессиональный фотограф. В разное время она устраивала фотосессии для Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссида, Сальвадора Дали и даже Фиделя Кастро. Все работы позже были опубликованы в фотоальбоме «Моя Италия»

Фото: AP / Giulio Broglio

В 1981 году актриса застраховала свою грудь на сумму $600 тыс. на случай естественной деформации. В 1997 году Лоллобриджида получила страховые выплаты

В 1981 году актриса застраховала свою грудь на сумму $600 тыс. на случай естественной деформации. В 1997 году Лоллобриджида получила страховые выплаты

Фото: AP / Nancy Kaye

Джина Лоллобриджида владеет виллой с садом, где коллекционирует редких птиц, известно о нескольких сотнях видов в ее коллекции

Джина Лоллобриджида владеет виллой с садом, где коллекционирует редких птиц, известно о нескольких сотнях видов в ее коллекции

Фото: AP

В 1999 году Джина Лоллобриджида заявила о желании баллотироваться в Европарламент от левоцентристской партии. Однако для попадания в законодательный орган ей не хватило голосов

В 1999 году Джина Лоллобриджида заявила о желании баллотироваться в Европарламент от левоцентристской партии. Однако для попадания в законодательный орган ей не хватило голосов

Фото: Reuters

«Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц, наверное, в этом и есть секрет вечной молодости»

«Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц, наверное, в этом и есть секрет вечной молодости»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года в возрасте 95 лет

Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года в возрасте 95 лет

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

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Джина Лоллобриджида родилась 4 июля 1927 года в небольшом итальянском городе Субьяко. Ее семья находилась в сложном финансовом положении, и будущая актриса зарабатывала деньги тем, что рисовала карикатуры и шаржи на заказ

Фото: AP / Str

Впервые на большую сцену Лоллобриджида вышла в 1947 году на конкурсе «Мисс Италия». Тогда она заняла третье место, однако с этого времени ей стали поступать первые предложения от режиссеров и продюсеров

Фото: AP

Всенародная известность пришла к Лоллобриджиде в 1952 году, после выхода в прокат комедийной мелодрамы «Фанфан-Тюльпан». Картина имела беспрецедентный успех по всему миру. Только в СССР на показы фильма пришло более 30 млн человек

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

В 1953 году актриса снялась в своем первом американском фильме — «Посрами дьявола». Затем в музыкальном фильме 1955 года «Самая красивая женщина в мире» Лоллобриджида предстала в амплуа певицы: все вокальные партии главной героини она исполняла сама

Фото: AP / Werner Kreusch

В 1963 году по личной просьбе актрисы в Италию на несколько дней прилетел советский художник Илья Глазунов. Лоллобриджиде очень понравился эскиз ее лица, который нарисовал мастер, и она попросила сделать для нее большой портрет

Фото: AP / Girolamo di Majo

«Я не соперничаю с бесстыдством»
В 1950-е годы итальянская пресса назвала трех актрис — Джину Лоллобриджиду, Софи Лорен и Мишель Мерсье — секс-символами современности. Сама Лоллобриджида скептически относилась к любым заявлениям о негласном соперничестве между коллегами по сцене

Фото: Getty Images / Bettmann / Contributor

«В женщинах мужчины ценят не красоту, а покорность и смирение. Этого я никому из мужчин не могла предложить».
Первый брак Джины Лоллобриджиды с югославским врачом Милко Скотичем распался из-за того, что муж ревностно относился к вниманию со стороны поклонников и фанатов. В браке они прожили 19 лет. В 1957 году у супругов родился единственный сын Милко-младший

Фото: AP / Jim Pringle

Вторым избранником Лоллобриджиды был испанец Хавьер Ригаю, который был младше актрисы на 35 лет. Официально в браке они прожили три года, хотя, по заявлениям Лоллобриджиды, она не давала согласие на свадьбу, а свидетельство о бракосочетании было подписано без ее ведома

Фото: Fotodom / REX / Shutterstock

Джина Лоллобриджида известна не только как актриса с мировым признанием, но и профессиональный фотограф. В разное время она устраивала фотосессии для Генри Киссинджера, Пола Ньюмана, Дэвида Кэссида, Сальвадора Дали и даже Фиделя Кастро. Все работы позже были опубликованы в фотоальбоме «Моя Италия»

Фото: AP / Giulio Broglio

В 1981 году актриса застраховала свою грудь на сумму $600 тыс. на случай естественной деформации. В 1997 году Лоллобриджида получила страховые выплаты

Фото: AP / Nancy Kaye

Джина Лоллобриджида владеет виллой с садом, где коллекционирует редких птиц, известно о нескольких сотнях видов в ее коллекции

Фото: AP

В 1999 году Джина Лоллобриджида заявила о желании баллотироваться в Европарламент от левоцентристской партии. Однако для попадания в законодательный орган ей не хватило голосов

Фото: Reuters

«Человек старится, когда ему нечем заняться. Я всегда при деле: фотографирую, леплю скульптуры, музицирую, слушаю пение своих птиц, наверное, в этом и есть секрет вечной молодости»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Джина Лоллобриджида умерла 16 января 2023 года в возрасте 95 лет

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

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