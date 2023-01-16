Умерла актриса Джина Лоллобриджида

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида умерла в возрасте 95 лет. Об этом сообщает агентство ANSA. О причинах смерти не сообщается. Она сыграла в фильмах «Фанфан-Тюльпан» (1952) и «Собор Парижской Богоматери» (1956).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джина Лоллобриджида в 2018 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Джина Лоллобриджида в 2018 году

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актерская карьера Джины Лоллобриджиды началась в 1940-е годы с эпизодических ролей. В 1952 году она сыграла главную роль в фильме французского кинорежиссера Кристиана-Жака «Фанфан-Тюльпан». Фильм принес актрисе известность, в том числе среди голливудских режиссеров. Первым американским проектом Джины Лоллобриджиды стал фильм «Посрами дьявола» (1953 года).

Впоследствии актриса снялась у ряда европейских и американских режиссеров и получила несколько наград. Так, в 1954 году актриса получила премию итальянских кинокритиков «Серебряная лента» за главную роль в фильме «Хлеб, любовь и фантазия» итальянского режиссера Луиджи Коменчини. В 1956 году за главную роль в фильме американского режиссера Роберта Леонарда «Самая красивая женщина в мире» Джине Лоллобриджиде присудили премию «Давид ди Донателло» в номинации «Лучшая актриса».

С 1970-х годов госпожа Лоллобриджида приостановила актерскую деятельность. Она занималась фотожурналистикой и скульптурой. В 2003 году выставка ее скульптурных работа была представлена в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. В последние годы Джина Лоллобриджида также занималась благотворительностью. В августе 2022 года она выдвигала свою кандидатуру на выборах в итальянский парламент от партии «Суверенная и народная Италия», выступающей за отмену санкций в отношении России.

Лусине Баласян