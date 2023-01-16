Lancome объявили имя нового посла

После многих лет сотрудничества с ведущими голливудскими актерами, от Джулии Робертс до Люпиты Нионго и Пенелопы Крус, косметический бренд Lancome, принадлежащий L’Orеal, обращается к 21-летней американской звезде Youtube Эмме Чемберлен. Сотрудничество нацелено на поколение Z — молодежь до 30 лет, и должно поспособствовать увеличению присутствия марки на азиатском рынке. Эмма Чемберлен появится в 4-х серийном мини-фильме «Как сказать о красоте по-французски» на Youtube, и в более коротком формате — в соцсетях и в TikTok. Ожидается, что в следующем месяце Lancоme представит еще двух новых амбассадоров бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Theo Wargo / Getty Images Фото: Theo Wargo / Getty Images