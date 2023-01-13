Новую дорогу к ЛДС в Новосибирске признали аварийной

Экспертиза показала, что построенная два года назад дорога к новой ледовой арене в Новосибирске была возведена с использованием некачественного песка. Из-за этого она не может быть введена в эксплуатацию, сообщили в следственном управлении СКР Новосибирской области. «Если эксплуатировать эту дорогу, она или вспучится, или провалится. Чтобы ее восстановить, нужна сумма порядка 300 млн руб.», - рассказал на пресс-конференции руководитель Восточного межрегионального СУ на транспорте СКР Алексей Александров. Также он отметил, что часть документов, связанных со строительством, была сфальсифицирована.

Ранее силовики уже отмечали, что дорога не может быть введена в эксплуатацию и ставит под вопрос функционирование спорткомплекса, на строительство которого вместе с инфраструктурой уже затрачено более 22 млрд руб.

Под следствием оказался директор муниципального предприятия Новосибирска «Метро МиР» («Модернизация и развитие транспортной инфраструктуры») Александр Мысик. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, санкции статьи преду­сматривают лишение свободы от трех до десяти лет) и с 18 ноября по решению суда находится под стражей.

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Лолита Белова