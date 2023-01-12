Срок содержания под стражей директора новосибирского предприятия «Метро МиР» продлен по 8 февраля

Дзержинский районный суд Новосибирска продлил по 8 февраля срок содержания под стражей Александру Мысику – директору муниципального предприятия «Метро МиР». Об этом сообщили в суде, добавив, что соответствующее постановление не вступило в законную силу.

Александр Мысик обвиняется по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Он был задержан 16 ноября прошлого года, а 18 ноября райсуд заключил его в СИЗО до 15 января 2023 года.

«Метро МиР» занимается развитием транспортной инфраструктуры Новосибирска. Как сообщал «Ъ-Сибирь», основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы ФСБ и прокуратуры, в которых указывается, что директор предприятия организовал разведку и добычу из карьера песка, непригодного к использованию в строительстве автодорог к возводимому ледовому дворцу спорта.

По версии следствия, эти действия привели к ущербу на сумму свыше 340 млн руб. и «невозможности своевременного введения в эксплуатацию дорожной инфраструктуры социально значимого федерального спортобъекта».

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Валентин Романов