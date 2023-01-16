Украина получит от Евросоюза €18 млрд в 2023 году

Еврокомиссия (ЕК) и Украина подписали меморандум, который предполагает предоставление Киеву в 2023 году до €18 млрд в форме кредитов. На нынешней неделе ЕК планирует выделить Украине от имени Евросоюза (ЕС) транш макрофинансовой помощи на €3 млрд, сообщил исполнительный виде-президент ЕК Валдис Домбровскис. Информацию о подписании подтвердил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Первый платеж в размере €3 млрд последует позже на этой неделе. Эти поможет Украине покрыть свои насущные потребности — со стабильным потоком платежей в течение года, отметил представитель руководства ЕК»,— написал господин Домбровскис в Twitter. Сроки получения оставшихся платежей он не привел. Господин Шмыгаль в своем аккаунте написал, что эти выплаты помогут Киеву «сохранить микроэкономическую стабильность в будущем».

Financial Times сообщала, что в 2023 году Украина рассчитывает получить от своих международных партнеров $38 млрд бюджетной помощи (около $3,5 млрд в месяц). Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что на восстановление страны после окончания военных действий потребуется более $1 трлн.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер