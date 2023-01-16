Россияне активно скупают недвижимость в Грузии

В прошлом году 12 335 граждан РФ купили в Грузии 15 164 различной недвижимости. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции страны, опубликованном в местных СМИ.

Минюст уточняет, что 13 262 объектов недвижимости, приобретенных россиянами,— квартиры и дома. При этом 10 975 россиян зарегистрировали право собственности на 13 850 земельных участков. Имеются в виду как участки под уже приобретенные домовладения, так и годные для застройки.

Для сравнения, по данным того же правительственного источника, в 2021 году 3 739 граждан РФ зарегистрировали право собственности на 4 332 объектов недвижимости. А в 2020 году лишь 2 366 россиян приобрели 2 701 домов, квартир и земельных участков.

Купля-продажа земли сельхозназначения в Грузии запрещена законом. Купить или продать можно лишь земельные участки для застройки жилья.

После начала специальной военной операции РФ на Украине, в Грузию на ПМЖ переехали от 120 тыс. до 140 тыс. граждан Российской Федерации. Правительственное агентство «Грузстат» обещает обнародовать более точные данные в ближайшее время, после того как получит сведения от департамента пограничной полиции МВД о числе россиян, пересекших государственную границу Грузии с 24 февраля 2022 года, но больше не покидавших ее пределы.

Сложность уточнения данных в том, что, согласно грузинскому законодательству, граждане РФ имеют право находится в Грузии 12 месяцев без регистрации — в качестве туристов, а не резидентов страны.

После начала СВО и большого по местным меркам потока эмигрантов из России денежные переводы из РФ в Грузию утроились, а национальная валюта, лари, укрепилась почти на 30%. Россияне зарегистрировали в Минюсте более 7 тыс. новых предприятий, в том числе в IT-секторе. Стоимость аренды квартир удвоилась, а цена на первичное и вторичное жилье в Тбилиси и Батуми выросла на 15–20%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Грузия пожинает плоды чужой мобилизации».

Георгий Двали, Тбилиси