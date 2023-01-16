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Открылось авиасообщение между Самарой и Самаркандом

Рейс из Самары в Самарканд появился в расписании международного аэропорта «Курумоч». Информацию разместила компания Utair.

Вылеты в Центральную Азию осуществляются по понедельникам. Самолет отправляется из Самары в 13:20. Отправление из Самарканда назначено на 18:20.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Время перелета составляет три часа. Ранее, в январе текущего года, возобновилось авиасообщение между Самарой и Махачкалой. Перевозки курирует компания Red Wings. Перелеты осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet-100. Длительность полета равна два с половиной часа.

Георгий Портнов

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