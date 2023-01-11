Возобновлено авиасообщение между Самарой и Махачкалой

Рейсы из Самары в Махачкалу возвращены в расписание аэропорта «Курумоч». Первый вылет состоялся в минувший вторник. Об этом сообщают представители аэровокзала.
Самолеты отправляются из Самары раз в неделю по вторникам. Вылет намечен на 7:25, прибытие в Махачкалу – в 8:55.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Обратно из столицы Дагестана самолеты вылетают в 9:45 и прибывают в Самару в 12:55.
Перевозки в Махачкалу курирует авиакомпания Red Wings.
Перелеты осуществляются на самолетах Sukhoi Superjet-100. Длительность полета составляет 2 ч 30 мин.