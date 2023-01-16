В Италии задержан босс Коза-ностры

Самый разыскиваемый мафиози Италии, сицилиец Маттео Мессина Денаро, скрывавшийся от правосудия в течение 30 лет, был арестован сегодня, 16 января, утром в Палермо, сообщает Reuters. Он был главарем сицилийской преступной организации Коза-ностра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Задержание Маттео Мессины Денаро

Фото: Reuters Задержание Маттео Мессины Денаро

Фото: Reuters

Денаро находился в розыске с лета 1993 года и был заочно приговорен к пожизненному заключению за организацию убийств двух прокуроров по борьбе с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино в 1992 году. Ему также грозит пожизненное заключение по делу о взрывах во Флоренции, Риме и Милане в 1993 году.

Маттео Мессина Денаро был арестован во время посещения клиники La Maddalena в центре Палермо, куда глава мафии регулярно наведывался для проверки своего здоровья. Ранее сообщалось, что Маттео Мессина Денаро, которому сейчас 60 лет, серьезно болен. Полиция знала об очередном готовящемся визите главаря Коза-ностры и заранее отправила в клинику несколько десятков сотрудников под прикрытием, чтобы защитить обычных пациентов во время операции по задержанию мафиози. Место заключения Маттео Мессины Денаро, в которое он был переправлен после операции, держится в строгом секрете.

Кирилл Сарханянц