Мосбиржа запустила БПИФ с расчетами в юанях

С сегодняшнего дня, 16 января, Мосбиржа запустила торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях. Фонд будет инвестировать в номинированные в юанях облигации российских компаний и инструменты денежного рынка с расчетами в китайской валюте. Паи фонда доступны для покупки в рублях.

«Запуск первого биржевого фонда в юанях открывает новый сегмент рынка и предоставляет всем категориям клиентов дополнительные возможности для инвестирования средств в китайской валюте. Мы видим интерес к данному продукту как со стороны управляющих компаний, так и со стороны институциональных и розничных инвесторов»,— говорится в пресс-релизе на сайте Мосбиржи.

Название биржевого продукта: «Фонд Сберегательный в юанях». Он будет управляться УК «Первая» (ранее компания называлась АО «Сбер Управление Активами»). На момент формирования фонда стоимость пая составляет 10 руб., минимальной суммой для инвестирования является один пай.

После ввода российских войск на Украину и последовавших санкций в отношении российского финансового сектора Мосбиржа начала расширять доступные операции в юанях. Управляющие компании также переориентируют фонды еврооблигаций на юаневые бонды.

Подробнее об укреплении позиций юаня на российском фондовом рынке — в материале «Ъ» «Инвесторам подобрали замену».

Андрей Сапожников