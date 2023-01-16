В Колпино построят центр машиностроения и логистики ОСК за 20 млрд рублей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) возведет центр машиностроения и логистики в промзоне «Ижорские заводы» в Колпино. Инвестиции в проект оцениваются в 20 млрд руб., пишет 16 января «Деловой Петербург».

Соглашение о создании центра было подписано на Петербургском экономическом форуме в 2022 году. В пресс-службе госкорпорации рассказали, что строительство планируется на площади 25 Га. Земельный участок будет предоставлен в аренду для проведения инженерных изыскательских работ. В настоящее время готовится технико-экономическое обоснование проекта.

Завершить проект планируется в течение 10 лет. Предполагается, что он будет снабжать верфи СЗФО, входящие в ОСК, отечественными комплектующими. На предприятии создадут как минимум 1,5 тыс. новых рабочих мест.

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