Мэрия Екатеринбурга выдала разрешение на строительство ЖК, ради которого снесут пятиэтажку

Администрация Екатеринбурга выдала разрешение на строительство многоквартирных жилых домов с паркингами на Блюхера, 26. Разрешение было выдано компании «Бруно». ЖК появится на месте пятиэтажного здания, в котором раньше находился Уральский НИИ архитектуры и строительства.

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Согласно документам, строительство жилых секций и подземных автостоянок будет вестись в три этапа. Разрешение на строительство выдано до 23 декабря 2028 года. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, директором компании «Бруно» является Дмитрий Пятибратов, бенефициарами — «Пик XV» и застройщик «СКМ Девелопмент».

В октябре прошлого года на форуме 100+ TechnoBuild представители застройщика показали проект будущего ЖК «Б.26 дом на высоте». Как заявлялось ранее, жилой дом будет иметь переменную этажность до 31 этажа. Жилищный фонд проектируемой территории составит 147,2 тыс. кв. м. Прирост численности населения составит 1 425 человек. В 2021 году во время общественных обсуждений жители района выступали против данной застройки.

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Мария Игнатова