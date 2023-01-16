Жители Башкирии за неделю оставили 1,2 тысяч жалоб на отключение электричества

Жители Башкирии за минувшую неделю оставили в соцсетях больше всего жалоб на тему ЖКХ — 1,2 тыс. обращений, что на 812 больше, чем неделей ранее. Из них 309 жалоб на качество отопления, 98 обращений — на плату за коммунальные услуги и 94 — на отсутствие электричества, сообщила на оперативном совещании в правительстве начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что по отсутствию электричества у людей было «справедливое возмущение». По словам министра промышленности энергетики и инноваций Башкирии Александра Шельдяева, в Иглино, СНТ и ДНТ Осоргино строятся новые подстанции, которые введут в эксплуатацию в первом квартале 2023 года.

«По Нагаево то, что идут обращения, отрабатываем с “Электрическими сетями”. С 7 по 11 января у нас был введен режим “холод” в связи с морозами, то есть это усиленные бригады на местах. По всем обращениям мы отрабатываем», — доложил господин Шельдяев.

Карина Мамаева

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