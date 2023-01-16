Достройку судебного квартала в Петербурге перенесли на 2028 год

Достройку квартала для Верховного суда в Санкт-Петербурге отложили с 2024-го на 2028 год. О переносе сообщается в Федеральной адресной инвестиционной программе, утверждённой в декабре 2022 года, передает РБК.

Финансирование строительства на 2023-2024 годы пока не заложено, однако это может быть сделано позднее. В 2022-м году в проекте скорректировали проектную документацию, новая версия учитывает перенос жилого комплекса для судей на Большеохтинский проспект. В конце декабря заказчик, ФГУП «Ремонтно-строительное управление» (РСУ), заказал госэкспертизу нового проекта и проверку его сметы, что в будущем может повлиять на конечную стоимость строительства.

Напомним, что президент России Владимир Путин в 2012 году предложил «переселить» Верховный суд из Москвы в Петербург. Квартал изначально планировалось построить на набережной Малой Невы на Петроградском острове, между Тучковым и Биржевым мостами. Сроки неоднократно сдвигались, последний раз сдачу объекта назначали на 31 декабря 2024 года. Весной 2019 года было принято решение разбить парк вместо судебного квартала и назвать его «Тучков буян», однако в начале 2022 года стало известно, что здесь все же возведут судебный комплекс.

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