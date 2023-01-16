Песков подтвердил визит Путина в Петербург 18 января на мероприятия к юбилею прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург в ближайшую среду, 18 января для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что 18 января 1943 года части Ленинградского фронта соединились с частями Волховского, в результате чего были освобождены Шлиссельбург и южное побережье Ладоги.

Власти регионов готовятся к визиту главы государства еще с января, писал «Ъ-СПб» со ссылкой на СМИ. Администрация Петербурга еще 26 декабря опубликовала перечень памятных мероприятий. Так, 18 января планируется зажечь Ростральные колонны, также состоится церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда и салют у стен Петропавловской крепости. Мероприятия запланированы и в Ленобласти, в частности, музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте