Владимир Путин посетит Петербург для участия в мероприятиях в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин в середине января посетит Санкт-Петербург и Ленобласть для участия в мероприятиях, приуроченных к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Власти регионов уже готовятся к визиту главы государства, пишут «Ведомости».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на запрос журналистов не ответил. Администрация Петербурга еще 26 декабря опубликовала перечень мероприятий, посвященных прорыву блокады. 18 января зажгут Ростральные колонны, также состоится церемония возложения цветов к Монументу героическим защитникам Ленинграда. Мероприятия запланированы и в Ленобласти, музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» в Кировском районе. В них также примут участие «актив общественных организаций ветеранов и блокадников».

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