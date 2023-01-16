Выдано разрешение на строительство склада краевого ГУФСИН в Перми

ГУФСИН России по Пермскому краю получило разрешение на возведение склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ. По данным реестра разрешений, документация была выдана региональным минимуществом 10 ноября. Объект разместится на ул. Карпинского, 125, в Индустриальном районе Перми, на участке в 19,6 тыс. кв. м. По этому же адресу находится Пермский институт ФСИН России.

Примечательно, что разрешение на строительство склада краевого ГУФСИН на ул. Карпинского, 125, было выдано ранее. Жители Индустриального района и депутаты думы беспокоились из-за возведения этого объекта. В администрации района и города Перми в начале 2021 года сообщали, что склад будет неопасен, так как не предусматривает хранения боеприпасов, патронов и взрывчатых веществ. Главный архитектор Перми Дмитрий Лапшин сообщал, что на этом складе не могут хранить ракеты и порох, а оружие допустимо хранить только в разряженном состоянии. Хранение опасных объектов будет нарушением использования здания.