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Коммерсантъ FM
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Россия прорабатывает безвизовый режим с 12 странами

Россия ведет переговоры по открытию безвизового режима со странами Персидского залива, Карибского бассейна, Африки и Южной Америки, сообщил статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов. В общей сложности речь идет о 12 странах.

Как рассказал замминистра ТАСС, ведется подготовка безвизовых соглашений с Мексикой, Малайзией, Содружеством Багамских Островов, Барбадосом, Республикой Гаити, Тринидадом и Тобаго, Сент-Люсией. Прорабатываются договоренности с Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией и Замбией. Ведутся переговоры об увеличении срока безвизового пребывания граждан в Гонконге с 14 до 30 дней.

В Россию в безвизовом режиме могут въезжать граждане больше 60 стран.

Консалтинговая компания Henley & Partners ранее поставила Россию на 49-е место паспортов мира по предоставляемой ими возможности безвизовых путешествий 2022 года. Россия за год не заключила ни одного соглашения о безвизовом въезде своих граждан, при этом россияне больше не могут посетить Тайвань, не оформляя визу. В результате в активе российского паспорта осталось 118 безвизовых направлений. Эксперты Henley & Partners считают, что реальное положение дел для россиян значительно отличается от формального и у российских граждан серьезно ограничены возможности для путешествий.

Леонид Уварчев

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