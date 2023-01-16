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Роскомнадзор с декабря заблокировал 306 сайтов с информацией о ЛГБТ

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 306 сайтов, в которых содержалась информацию о ЛГБТ, сообщил представитель ведомства «Ведомостям». Закон о запрете пропаганды ЛГБТ заработал в начале декабря 2022 года.

Роскомнадзор не привел конкретных примеров ресурсов, которые попали в реестр. Страницы стали чаще блокироваться с конца декабря: на 22 декабря доступ был ограничен к 79 сайтам.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил газете, что власти сейчас «в рабочем режиме доводят до участников рынка», что считать пропагандой ЛГБТ, а что — демонстрацией, которая запрещена в России только в отношении несовершеннолетних. По словам депутата, владельцы сайтов «сами проводят оценку, удаляют то, что считают подпадающим под требование закона, и, если они что-то не понимают, они запрашивают Роскомнадзор, который в рабочем порядке направляет им претензии».

Господин Хинштейн сообщил, что соцсети также начали переходить «к более активной модерации и удалению ЛГБТ-контента». По мнению депутата, пока рано говорить о первых итогах реализации закона, для этого должно пройти не меньше полугода.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, пропаганду педофилии, а также распространение информации, способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол. Ответственность за ЛГБТ-пропаганду для физлиц составляет до 400 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб. За пропаганду педофилии юрлицам может грозить штраф до 10 млн руб. Обе нормы предусматривают возможность приостановки деятельности компании на срок до 90 суток.

О законе — в материале «Ъ» «Из всех зол Дума выбрала гейшее».

Леонид Уварчев

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