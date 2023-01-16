Минфин Белоруссии анонсировал создание совместного с РФ налогового комитета в 2023 году

Создание совместного налогового комитета России и Белоруссии запланировано на 2023 год, сообщил министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов. В марте ожидается запуск информационной системы для обмена налоговой информации, она уже была опробована.

«То, что стало предметом дискуссии у главы государства,— создание совместного коллегиального налогового комитета. <...> Детальный алгоритм работы еще надо зафиксировать и прописать. <...> Сроки по налоговому договору несколько затянуты. Была задача реализовать все в прошлом году. Не нужны ни здание, ни содержание, ни финансирование. Нужен алгоритм, как действовать, если необходимы корректировки ставок и условий, которые заложены в договор»,— сказал господин Селиверстов в эфире телеканала «Беларусь 1». Отвечая на уточняющий вопрос о сроках создания комитета, министр сообщил, что его появление запланировано на 2023 год.

Россия и Белоруссия ранее подписали соглашение об общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Ратификация документа завершается, отметил министр. Белоруссия поэтапно выполняет мероприятия программы, в том числе увеличивает ставки акцизов на сигареты и алкоголь. «Но остаются вопросы, как мы будем реализовывать другие мероприятия программы»,— добавил глава Минфина. Он напомнил, что соглашение решает проблему для Минска, связанную с налоговым маневром в российской нефтяной сфере.

Россия и Белоруссия согласовали союзные интеграционные программы в сентябре 2021 года. Документы обсуждались в течение нескольких лет. Россия летом 2022 года оценивала исполнение союзных программ в 46%.

О программах — в материале «Ъ» «Там вдали за Лукой».

Леонид Уварчев