Минфин Белоруссии обсуждает с Россией вопрос рефинансирования долга

Министр финансов Белоруссии Юрий Селиверстов сообщил, что для погашения долга Евразийскому фонду стабилизации и развития Минск рассматривает займы на российской фондовой бирже. Вместе с тем он подчеркнул, что речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании белорусского долга.

«Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на Российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются»,— сказал Юрий Селиверстов в эфире «Беларусь 1» сегодня, 15 января. «Но не на 100%, а в какой-то части, чтобы нам было легче погашать, в том числе и обслуживать наши обязательства»,— добавил министр. Он напомнил, что 70% займов Белоруссии дает Россия.

В октябре Минфин Белоруссии сообщил о невозможности платить Международному банку реконструкции и развития (МБРР) в валюте из-за санкций. Всемирный банк перевел все займы Белоруссии в статус необслуживаемых из-за просрочки выплаты в размере $68,43 млн. Общий непогашенный долг по займам МБРР составляет $967 млн.

В декабре белорусский премьер-министр Роман Головченко говорил, что Россия и Белоруссия пришли к пониманию в вопросе реструктуризации долга Минска. По данным Всемирного банка, в 2021 году долг Белоруссии перед Россией достиг $8,5 млрд. В октябре Москва согласилась выделить Минску дополнительный кредит в размере $1,5 млрд на программы импортозамещения.

Анастасия Ларина