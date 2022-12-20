Премьер Белоруссии: Россия проявила понимание в вопросе реструктуризации белорусского долга

Белоруссия и Россия пришли к пониманию по кредитной поддержке в реструктуризации долга Минска перед Москвой. Сумму еще предстоит определить. Об этом сообщил белорусский премьер-министр Роман Головченко по итогам переговоров президентов Белоруссии и России в Минске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Головченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Роман Головченко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы услышали от президентов абсолютно солидарную позицию по всем вопросам. Есть экономические нюансы. В частности, Российская Федерация оказывает кредитную поддержку в реструктуризации долга Беларуси перед российскими финансовыми институтами. Эту тему мы тоже поднимали. Она нашла полное понимание у российских коллег»,— сказал господин Головченко (цитата по «СБ. Беларусь сегодня»).

Он добавил, что в этих условиях есть возможность поддержать белорусскую экономику. Окончательную сумму надо досчитать, отметил премьер.

Белоруссия является крупнейшим должником России. По данным Всемирного банка, в 2021 году долг республики перед РФ достиг $8,5 млрд. На конец 2019 года он составлял $8,1 млрд. В октябре сообщалось, что Россия выделит Белоруссии кредит в сумме $1,5 млрд на программы импортозамещения.

О переговорах в Минске читайте в материале «С широко раскрытыми газами».

Дарья Эрозбек