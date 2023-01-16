Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Китайская торговля упала на выходе из карантина

Экспорт страны в декабре сократился на 9,9%, импорт — на 7,5%

Темпы сокращения китайского экспорта в декабре достигли пика с начала пандемии — год к году поставки снизились на 9,9%, тогда как импорт просел на 7,5%, свидетельствуют данные китайской таможни. Спад связан с ослаблением внешнего спроса и деловой активности внутри страны на фоне изменения подходов к борьбе с коронавирусом: власти КНР уже сняли большую часть ограничений, в том числе на въезд из-за рубежа, что, как ожидается, поддержит восстановление импорта, экспорт же будет зависеть от состояния глобального спроса. В торговле России и Китая в декабре наблюдалась обратная общемировой динамика: экспорт из РФ сокращался, поставки же из Китая, напротив, росли более высокими темпами.

Слабый внешний спрос и проблемы отказа КНР от «нулевой толерантности» к коронавирусу довели спад китайской внешней торговли до рекордных глубин

Слабый внешний спрос и проблемы отказа КНР от «нулевой толерантности» к коронавирусу довели спад китайской внешней торговли до рекордных глубин

Фото: China Daily / Reuters

Слабый внешний спрос и проблемы отказа КНР от «нулевой толерантности» к коронавирусу довели спад китайской внешней торговли до рекордных глубин

Фото: China Daily / Reuters

Экспорт Китая в декабре сократился на 9,9%, до $306,1 млрд, после спада в ноябре на 8,7% (снижение отмечается третий месяц подряд и стало максимальным с февраля 2020 года), импорт же сжался на 7,5%, до $228,1 млрд, против 10,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Профицит торгового баланса Китая в декабре составил $78 млрд по сравнению с $69,8 млрд в ноябре, по итогам же года профицит внешней торговли вырос на 29,7% — до рекордных $877,6 млрд.

Напомним, в начале декабря Китай объявил о значительном пересмотре политики «нулевой толерантности к коронавирусу»: новое регулирование запретило «произвольное» распространение локдаунов на целые районы и города, а главным принципом при их введении стала минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19, с 8 января страна также отменила коронавирусные ограничения для прибывающих из-за рубежа. Однако снятие жестких мер также привело к повышению уровня заболеваемости, что, в свою очередь, повлияло на деловую и потребительскую активность.

Падение поставок отмечалось по всем направлениям, кроме РФ. Так, экспорт Китая в США в декабре снизился на 19,5% год к году, в страны ЕС — на 17,5%, тогда как экспорт в РФ вырос на 8,3%. Импорт из США уменьшился на 7,1%, из ЕС — на 13,4%, а импорт из РФ вырос на 8,3% (речь идет о сопоставлении к декабрю прошлого года). В целом же по году торговый оборот России и Китая увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордным показателем для двух стран за все время (на долю России приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая). Профицит торговли в сторону РФ в 2022 году составил $38 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в три раза.

Экспорт из Китая в РФ за прошедший год увеличился на 12,8% и составил $76,12 млрд. Поставки из России в КНР за это время возросли на 43,4%, до $114,15 млрд, следует из данных китайской таможни. При этом в декабре импорт из РФ резко снизился — до $9 млрд, экспорт же вырос до $8,8 млрд (в ноябре ввоз из России составил $10,55 млрд, вывоз — $7,7 млрд, в октябре — $10,3 млрд и $7,4 млрд соответственно). Вероятно, такая динамика объясняется колебаниями поставок нефти, на которую приходится существенная часть импорта из РФ (всего на энергоресурсы, включая газ, уголь, мазут, приходится 70% российского экспорта в Китай). Физический объем импорта сырой нефти, судя по данным китайской таможни, в декабре вырос на 2,8%.

В Capital Economics ждут, что на фоне снятия коронавирусных ограничений поставки в Китай начнут достаточно быстро восстанавливаться, но из-за замедления глобальной экономики внешний спрос может оставаться подавленным вплоть до середины следующего года — такая динамика, как ожидается, приведет к сокращению торгового профицита. По оценке центра, в декабре к ноябрю с очисткой от сезонности импорт снижался, но физические объемы ввоза остались на прежнем уровне, однако с учетом того, что доставка товаров до Китая занимает около месяца, декабрьский спад в заказах может найти отражение в январской статистике. Физические объемы вывоза, в свою очередь, оказались на минимуме за 26 месяцев — это объясняется как ослаблением глобального спроса, так и логистическими проблемами из-за нехватки сотрудников на фоне увеличения числа заболевших.

Татьяна Едовина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...