Китайская торговля упала на выходе из карантина

Темпы сокращения китайского экспорта в декабре достигли пика с начала пандемии — год к году поставки снизились на 9,9%, тогда как импорт просел на 7,5%, свидетельствуют данные китайской таможни. Спад связан с ослаблением внешнего спроса и деловой активности внутри страны на фоне изменения подходов к борьбе с коронавирусом: власти КНР уже сняли большую часть ограничений, в том числе на въезд из-за рубежа, что, как ожидается, поддержит восстановление импорта, экспорт же будет зависеть от состояния глобального спроса. В торговле России и Китая в декабре наблюдалась обратная общемировой динамика: экспорт из РФ сокращался, поставки же из Китая, напротив, росли более высокими темпами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слабый внешний спрос и проблемы отказа КНР от «нулевой толерантности» к коронавирусу довели спад китайской внешней торговли до рекордных глубин

Фото: China Daily / Reuters Слабый внешний спрос и проблемы отказа КНР от «нулевой толерантности» к коронавирусу довели спад китайской внешней торговли до рекордных глубин

Фото: China Daily / Reuters

Экспорт Китая в декабре сократился на 9,9%, до $306,1 млрд, после спада в ноябре на 8,7% (снижение отмечается третий месяц подряд и стало максимальным с февраля 2020 года), импорт же сжался на 7,5%, до $228,1 млрд, против 10,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Профицит торгового баланса Китая в декабре составил $78 млрд по сравнению с $69,8 млрд в ноябре, по итогам же года профицит внешней торговли вырос на 29,7% — до рекордных $877,6 млрд.

Напомним, в начале декабря Китай объявил о значительном пересмотре политики «нулевой толерантности к коронавирусу»: новое регулирование запретило «произвольное» распространение локдаунов на целые районы и города, а главным принципом при их введении стала минимизация зон «высокого риска», на которые распространяется карантинный режим при выявлении случаев заражения COVID-19, с 8 января страна также отменила коронавирусные ограничения для прибывающих из-за рубежа. Однако снятие жестких мер также привело к повышению уровня заболеваемости, что, в свою очередь, повлияло на деловую и потребительскую активность.

Падение поставок отмечалось по всем направлениям, кроме РФ. Так, экспорт Китая в США в декабре снизился на 19,5% год к году, в страны ЕС — на 17,5%, тогда как экспорт в РФ вырос на 8,3%. Импорт из США уменьшился на 7,1%, из ЕС — на 13,4%, а импорт из РФ вырос на 8,3% (речь идет о сопоставлении к декабрю прошлого года). В целом же по году торговый оборот России и Китая увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордным показателем для двух стран за все время (на долю России приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая). Профицит торговли в сторону РФ в 2022 году составил $38 млрд, увеличившись по сравнению с 2021 годом более чем в три раза.

Экспорт из Китая в РФ за прошедший год увеличился на 12,8% и составил $76,12 млрд. Поставки из России в КНР за это время возросли на 43,4%, до $114,15 млрд, следует из данных китайской таможни. При этом в декабре импорт из РФ резко снизился — до $9 млрд, экспорт же вырос до $8,8 млрд (в ноябре ввоз из России составил $10,55 млрд, вывоз — $7,7 млрд, в октябре — $10,3 млрд и $7,4 млрд соответственно). Вероятно, такая динамика объясняется колебаниями поставок нефти, на которую приходится существенная часть импорта из РФ (всего на энергоресурсы, включая газ, уголь, мазут, приходится 70% российского экспорта в Китай). Физический объем импорта сырой нефти, судя по данным китайской таможни, в декабре вырос на 2,8%.

В Capital Economics ждут, что на фоне снятия коронавирусных ограничений поставки в Китай начнут достаточно быстро восстанавливаться, но из-за замедления глобальной экономики внешний спрос может оставаться подавленным вплоть до середины следующего года — такая динамика, как ожидается, приведет к сокращению торгового профицита. По оценке центра, в декабре к ноябрю с очисткой от сезонности импорт снижался, но физические объемы ввоза остались на прежнем уровне, однако с учетом того, что доставка товаров до Китая занимает около месяца, декабрьский спад в заказах может найти отражение в январской статистике. Физические объемы вывоза, в свою очередь, оказались на минимуме за 26 месяцев — это объясняется как ослаблением глобального спроса, так и логистическими проблемами из-за нехватки сотрудников на фоне увеличения числа заболевших.

Татьяна Едовина