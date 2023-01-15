Штат управления ЗАГС в Татарстане сократят к июлю на 19%

Предельное число работников управления записи актов гражданского состояния (ЗАГС) кабмина Татарстана к 1 июля 2023 года сократят с 16 до 13 человек. Постановление об этом подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Таким образом, сокращение составит почти 19%.

При этом месячный фонд оплаты труда управления уменьшится с 364 тыс. до 335 тыс. руб., то есть на 8%.

Как писал «Ъ-Казань», в Татарстане сразу после объявления частичной мобилизации зафиксирован резкий рост регистрации браков: в октябре 2022 года их было на 1,1 тыс., или на 58%, больше, чем год назад.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"