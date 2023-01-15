Путин допустил снижение инфляции до 5% в первом квартале 2023 года

Президент России Владимир Путин заявил, что по итогам первого квартала 2023 года инфляция в России может приблизиться к 5%. Он также назвал ситуацию в экономике стабильной и удовлетворительной.

«Полагаю, что по результатам первого квартала текущего года она... от сегодняшних 11,9 % может приблизиться к 5%»,— сказал Владимир Путин в интервью ведущему Павлу Зарубину на телеканале «Россия-1».

«Кроме всего, промышленное производство у нас на подъеме находится, сельское хозяйство, строительство. Поэтому в целом ситуация у нас не просто стабильная, а, я считаю, вполне удовлетворительная. Я скажу так аккуратно — если не хорошая»,— сказал президент.

В 2022 году, по данным Росстата, инфляция в России составила 11,94%. Это максимальный показатель с 2015-го, rогда он достигал 12,9%. В 2016 году инфляция была на уровне 5,4%, в 2017-м — минимальные за всю историю 2,5%, в 2018 году — 4,3%, в 2019-м — 3,0%, в 2020-м — 4,9%, в 2021 году — 8,39%.

Подробнее об экономики России — в публикации «Ъ» «Инфляция настроилась на оптимизм».

Олеся Павленко